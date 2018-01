CapitaleMessina: "Sul Salvacolline la prova del fallimento di De Cola"

Anche CapitaleMessina interviene in merito al dibattito sulla Salvacolline tornando sulla querelle della secretazione. Secondo Salmeri la secretazione ha costituito il vero vulnus dei principi di trasparenza e partecipazione democratica. Quanto al resto, a proposito di “salvacolline” e “zero volumi”, “L’Amministrazione comunale intende bloccare l’edificabilità sulle colline, dove non è possibile costruire perché ad alto rischio idrogeologico, ma consente il trasferimento del 50 per cento dei volumi nelle aree ZIS e ZIR- si legge nella nota- Non si fa altro che trasferire dei volumi edilizi non realizzati (quindi non edifici occupati da abitanti), da “un pizzo di montagna" ad un'area più centrale e di maggior pregio, a pochi passi dal centro città.”

CapitaleMessina esprime perplessità anche sul blocco edilizio della zona Q evidenziando come si rischia di inibire “solo i micro interventi in ambiti già urbanizzati, che non pregiudicano gli equilibri ambientali ma costituiscono di contro, ossigeno vitale per i piccoli operatori del settore dell’edilizia, colpiti da una crisi strutturale senza precedenti. Vi è poi un dato politico certo: questa vicenda è un altro dei numerosi fallimenti della Giunta Accorinti, principalmente per l’incapacità dell’Assessore De Cola di riuscire a trovare il consenso della città su un tema così cruciale; infatti la maggioranza dei gruppi politici consiliari, gli ordini professionali, ed anche i sindacati, sono stati e rimangono fortemente critici sulla Variante di Salvaguardia, sia per questioni di merito che di metodo.Ed ormai a pochi mesi dalla fine del mandato, è difficile immaginare di aprire un dialogo scevro da condizionamenti elettorali. Il tempo è scaduto, sarà compito della prossima Amministrazione progettare lo sviluppo urbanistico della nostra città”