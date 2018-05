Il Biotestamento al centro di un incontro in Corte d’Appello

Domani alle 15:00, nell’Aula Magna della Corte di Appello di Messina, si terrà l’incontro di studi su “Il biotestamento” promosso dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (sezione di Messina), insieme con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina e con il Consiglio Notarile di Messina.

Sarà una occasione per discutere della legge 219 del 22 dicembre 2017 che ha introdotto in Italia le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

La legge, a lungo attesa, disciplina vari aspetti del delicato tema: dalle modalità da osservare per il consenso informato delle persone capaci al consenso informato dei minori e degli incapaci; dal rifiuto all’accanimento terapeutico alla possibilità, per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, di formulare una dichiarazione vincolante per i medici circa i trattamenti e gli accertamenti che accetta o rifiuta di ricevere, nel caso non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso.

L’incontro di formazione, dedicato ad avvocati e notai, è aperto alla città.

Interverranno: il presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina, Vincenzo Ciraolo;

il presidente dell’Ordine dei notai, Salvatore Santoro; l’avv. Michela Labriola (Foro di Bari), componente dell’Esecutivo Nazionale dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia; il dott. Corrado Bonanzinga, giudice della prima Sezione civile del Tribunale di Messina, con funzioni di Giudice tutelare; la dott.ssa Rosa Torre, notaio, componente del Consiglio Notarile di Messina. Coordinerà i lavori l’avv. Maria Giulia Albiero della sezione di Messina dell’Osservatorio Naz. sul diritto di famiglia.