Nuova Stazione Centrale, Rfi in sopralluogo. Entro maggio la convenzione

Un sopralluogo alla Stazione Centrale, da parte dei rappresentanti di Rfi, per vedere di presenza dove e come sarà realizzato il progetto di hub intermodale. L’architetto Antonello Martino ha mostrato la visione progettuale dell’intera area ferroviaria: dal cavalcavia di via Tommaso Cannizzaro agli imbarchi per Villa o Reggio.

"Nonostante sia solo l’inizio, considero l’incontro di ieri molto significativo per una stazione bella da vivere - commenta l'assessore alla mobilità, Gaetano Cacciola -. L’iniziativa non prevede solo uno spazio che colleghi tutte le aree della mobilità locale e interregionale, ma anche comfort ed efficienza per coloro i quali non hanno un viaggio in programma ma vogliano semplicemente godersi la zona stazione (una delle idee è quella di creare possibili aree commerciali). Il prossimo passo? Stilare una convenzione che formalizzi l’intesa".

Una bozza potrebbe essere pronta già la prossima settimana, con l'obiettivo di firmarla entro il mese di maggio. Entro ottobre, invece, il piano tecnico economico. A disposizione 11,7 milioni, di cui 4,7 del Comune tramite il Pon Metro e 7 di Rfi.

Entro il mese di luglio, infine, potrebbe essere pronto il parcheggio in costruzione con ingresso dal cavalcavia.