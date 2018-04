I 40 del Consiglio comunale: chi si ricandida, chi no

Il prossimo Consiglio comunale sarà composto da 32 eletti rispetto agli attuali 40.

Riduzione più che corretta, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che in questi 5 anni in Aula nello stesso momento non sono mai stati più di 21, massimo 26 consiglieri.

Dei 40 vediamo chi tornerà a candidarsi, chi no e chi non ha ancora deciso.

GLI USCENTI CHE SI RICANDIDANO

Iniziamo dai 3 che sono uscenti ma si ricandidano nella veste di candidati sindaco:

Pippo Trischitta (che si è dimesso nei giorni scorsi da consigliere)

Emilia Barrile, attualmente presidente del Consiglio

Daniele Zuccarello, presidente della X commissione

Correranno di nuovo per lo scranno dell’Aula consiliare tutti gli attuali consiglieri Pd:

Antonella Russo, Claudio Cardile, Gaetano Gennaro e Giuppi Siracusano, Libero Gioveni.

Nell’area Forza Italia saranno in una delle tre liste: Giovanna Crifò, Benedetto Vaccarino, Pierluigi Parisi, Carlo Cantali, Francesco Pagano, Rita La Paglia, Nora Scuderi.

Tra i centristi (ex Udc) l’unica a ricandidarsi è Mariella Perrone (ma con ogni probabilità non sarà nel centro-sinistra. Indiscrezioni la danno nella lista di Diventerà Bellissima).

Cambiamo Messina dal Basso: tentano il bis Cecilia Caccamo, Ivana Risitano e Maurizio Rella

Sicilia Futura: certa la candidatura di Nino Interdonato e Nino Carreri, così come Alessandro La Cava

Di nuovo candidati anche Daniela Faranda, Angelo Burrascano, Pietro Iannello, Carlo Abbate, Salvatore Serra

NON SI RICANDIDANO

I quasi “ex” sono: Nicola Cucinotta, Nicola Crisafi, Simona Contestabile (ma sembra che dovrebbe essere in lista una sorella), Carmelina David, Andrea Consolo (ma correrà il fratello con Diventerà Bellissima), Franco Mondello, Fabrizio Sottile, Piero Adamo, Giuseppe Santalco, Lucy Fenech, Santi Sorrenti, Pippo De Leo (potrebbe però esserci un altro De Leo in lizza), Mario Rizzo

Nell’Aula si sono avvicendati altri consiglieri in questi anni: Gino Sturniolo e Nina Lo Presti (non si ricandideranno anche se le loro dimissioni sono state una perdita in termini di qualità e contenuti per il Consiglio comunale), non si ricandiderà Paolo David, mentre sta riflettendo Donatella Sindoni. Nessuna ricandidatura anche per il dimissionario Pio Amadeo, né si ricandiderà Elvira Amata eletta lo scorso novembre deputata regionale.

