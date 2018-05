Accorinti: La nostra rivoluzione dal 2013 a oggi? Dal clientelismo al diritto

“Avevamo un programma e lo abbiamo messo in pratica. Certo ci sono cose non realizzate soprattutto perché non erano molte le possibilità di spesa, ma abbiamo fatto cose importanti”. Il sindaco Renato Accorinti evidenzia quanto fatto in 5 anni di mandato, in occasione dell’inaugurazione del Comitato elettorale, alla presenza degli assessori e dei candidati nelle tre liste (Renato Accorinti sindaco, Cambiamo Messina dal basso, Percorso Comune).

“Oggi è l’inaugurazione della nostra sede- spiega- Vogliamo dire ai cittadini che non abbiamo molti soldi, solo quelli che abbiamo guadagnato. Non possiamo fare grandi cartelloni e manifesti, quindi chiunque voglia contribuire alla campagna elettorale può farlo, non importa se con un euro o 100. E non vi chiedo solo di aiutarci a realizzare la campagna ma anche a partecipare, perché qui si parla e si discute. Questo non è un patronato, qui non facciamo voto di scambio. Sul voto di scambio non sono dicerie, è una pratica continua. Noi l’unico scambio che vogliamo è culturale. Questa è la nostra creatura, non appartiene a nessuno, neanche a me, e non vogliamo che nessuno la tocchi”.

Accorinti ha presentato i due giovani accanto a lui, Guglielmo Sidoti da un lato (ex Giovane Dem) e Mariagiulia Pallucca dall’altro (Generazione R), spiegando che non ha fatto “campagna acquisti” ma che i messinesi si sono avvicinati al movimento perché si sono resi conto del cambiamento.

“Abbiamo già vinto perché nessuno ci ha trasformato, la politica non ci ha cambiati. Abbiamo rifondato il Comune e lo abbiamo fatto grazie ad un percorso pulito. Ricordo che il 19 gennaio del 2013 ho lanciato lo slogan: concreto come un sognatore. Adesso, 5 anni dopo il mio slogan è un altro”.

Nel dirlo Accorinti prende un manifesto del 2013 e ci scrive sopra il nuovo slogan: La rivoluzione? Dal clientelismo al diritto. E aggiunge “questa è la nostra vittoria”.

Subito dopo a prendere la parola Guglielmo Sidoti che ha spiegato il perché dell’addio al Pd e ai giovani Dem per candidarsi nella lista Accorinti sindaco: “Nel 2013 c’erano Germanà, Genovese, D’Alia, Picciolo. Esattamente come adesso. Non basta chiamare le liste civiche. In questi 5 anni l’amministrazione ha fatto molte cose, diamogli la possibilità di continuare”.

Maria Giulia Pallucca di Generazione R sottolinea l’importanza di continuare un percorso avviato: “Interromperlo adesso sarebbe una follia” mentre Domenico Majorana di Percorso Comune ha concluso: “è grazie a questa amministrazione che noi giovani ci siamo avvicinati alla politica”. Per Christian Mangano di PuliAmo Messina e candidato nella lista CMdB : “Accorinti non è solo un sindaco, è il simbolo di una politica vicina alle persone. Accanto a lui mi sento a casa”.

Rosaria Brancato