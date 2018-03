Accorinti prepara il ‘bis’ con tre liste a supporto. Cacciola corre da ‘solo’

Senza troppi clamori e nella routine dell’attività amministrativa di Palazzo Zanca, anche il sindaco in carica Renato Accorinti lavora alle amministrative di giugno. Il primo cittadino vuole concedere il “bis” e insieme ai suoi assessori - anche loro in cerca di riconferma - sta già mettendo a punto le strategie in vista dell’appuntamento elettorale.

Come anticipato nei giorni scorsi (vedi qui), la candidatura di Accorinti sarà appoggiata da tre liste: la lista del sindaco, che lo vedrà capolista e includerà le candidature degli assessori, Sergio De Cola, Guido Signorino, Nina Santisi e qualcuno che faccia riferimento all’assessore al bilancio Enzo Cuzzola; la lista del vicesindaco Gaetano Cacciola, che ha deciso di correre da “solo” con una lista indipendente; la lista di “Cambiamo Messina dal Basso”, che avrà dentro gli assessori Federico Alagna, Daniele Ialacqua, Sebastiano Pino e tra gli altri anche i consiglieri uscenti Ivana Risitano e Cecilia Caccamo

Nella scorse ore, gli attivisti del movimento nato nel 2013 si sono riuniti e al termine dell’incontro hanno diramato un comunicato stampa, nel quale rivendicano con orgoglio di essere liberi e senza padroni

“Noi, Cambiamo Messina dal Basso, siamo una scommessa. Siamo quelli - si legge - che possono uscire di casa con lo sguardo limpido di chi non riceve la telefonata di nessun padrone prima di esprimere un voto, di chi può dissentire, litigare, avere prospettive e fare scelte talvolta differenti ma restare insieme. Siamo una scommessa che urla piano, o forse canta il suo Esserci così, mentre altri si stanno organizzando le poltrone, saltellando da un polo all'altro in base a una convenienza che di politico non ha nulla, perché la politica è una cosa alta. La politica è quella che ci fa accettare anche di restare minoritari dentro una cultura che premia le competizioni e alimenta populismi e guerre tra poveri. Se vi servono etichette e slogan per definirci, fate pure: ma farci apparire tutto e il contrario di tutto non servirà ad annacquare che... noi abbiamo scelto da che parte stare. Diversi, variegati, colorati, allegri e arrabbiati... ma di parte. E...cosa per molti strana... senza padroni”.

Rispetto al 2013, Cambiamo Messina dal Basso ha cambiato pelle: nato nel 2013 come movimento civico in cui erano confluite centinaia di persone di estrazione politica e sociale completamente diverse tra loro, si è via via sempre più politicizzato, radicalizzandosi a sinistra e perdendo molti adepti. Sarà quindi certamente interessante vedere come questa trasformazione si tradurrà in termini elettorali.

A proposito di pezzi per strada, dentro il movimento non c’è più da molto tempo quella frangia borghese che faceva riferimento a Elio Conti Nibali, tra i primi a sostenere la candidatura di Accorinti e tra i promotori del Manifesto con le 121 firme. Non è ben chiaro cosa farà alle prossime amministrative l’associazione Indietrononsitorna, fondata proprio da Conti Nibali e da Rosario D’Anna per dare apporto incondizionato alla giunta Accorinti ma poi entrata in contrasto per alcune divergenze, soprattutto sulla figura di Antonio Le Donne, per via del doppio ruolo di segretario e direttore generale. Secondo rumors, il dialogo tra Indietrononsitorna e l’esecutivo di Palazzo Zanca è aperto, ma al momento è troppo presto per dire che ci sia un vero e proprio sostegno alla candidatura bis di Accorinti e dei suoi assessori.

Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

DLT