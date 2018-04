Il dado è tratto: il centrosinistra punta su Antonio Saitta

Nessuna scelta “rivoluzionaria”, nessun patto generazionale, nessuna risposta a chi chiedeva di voltare pagina rinnovando la classe dirigente. Il centrosinistra ha deciso di puntare su Antonio Saitta, scartando gli altri due nomi in lizza: Francesco Palano Quero , attuale presidente della IV Circoscrizione ed espressione di quella componente del Pd che in queste settimane ha invocato discontinuità e ringiovanimento; e Giovanni Lazzari, ex presidente dell’Ordine degli Architetti, indicato come possibile candidato per fare da cerniera tra i partiti e la società civile.

Professore universitario, amministrativista di grido, ex pro rettore alla legalità, già candidato sindaco nel 2003 e già vice sindaco nel 2005 durante l’amministrazione Genovese, Saitta è ufficialmente in pista per conquistare la poltrona di sindaco alle prossime amministrative. Così hanno deciso i leader di Pd, Civica Polare, Art. 1, Partito Socialista e Sicilia Futura dopo decine di riunioni, rinvii e rimpalli sulla decisione finale.

Per contrastare gli altri schieramenti e gli altri candidati in campo, alla fine il centrosinistra ha preferito convergere - anche se non sono mancati malumori e tensioni, pure nelle ultime ore - su una figura di alto profilo, alla quale certamente non mancano le competenze amministrative e la conoscenza della macchina burocratica del Comune di Messina . Saitta, classe 1963, è inoltre persona stimata anche fuori dal perimetro della colazione di cui fa parte.

Il prossimo 10 giugno, l’esponente del Pd dovrà vedersela con l’ex direttore scientifico dell’Irccs Neurolesi Dino Bramanti, candidato del centrodestra; Gaetano Sciacca del Movimento Cinque Stelle, che dovrebbe ufficializzare a breve la sua candidatura; il sindaco uscente Renato Accorinti; il deputato regionale Cateno De Luca; e Pippo Trischitta, ormai ex consigliere comunale ed ex capogruppo di Forza Italia. Non correrà per la fascia tricolore la presidente del Consiglio comunale Emilia Barrile, pronta sì a mettere in campo la sua lista, ma sostegno di Bramanti.

In virtù della nuova legge elettorale vincerà al primo turno il candidato sindaco chi otterrà il 40% delle preferenze. Se il quorum non dovesse essere raggiunto, andranno al ballottaggio i due candidati più votati. Rispetto alle elezioni amministrative del 2013, i candidati potranno sfruttare anche l’effetto trascinamento delle liste . Con il nuovo sistema elettorale è infatti tornata la regola in virtù della quale il voto espresso per una lista si estende automaticamente in favore del candidato sindaco alla stessa collegato, in sostituzione del cosiddetto ‘voto confermativo’ introdotto dalla legge regionale n. 6 del 2011, con cui si è votato cinque anni fa.

Gli elettori potranno anche esprimere il voto disgiunto, che prevede la facoltà di votare una lista e un consigliere di uno schieramento ed il candidato sindaco di un altro schieramento.

Al momento l’unico schieramento che punta ad arrivare al 40% è il centrodestra, che metterà a “servizio” di Bramanti almeno 10 liste di peso, grazie all’apporto di Francantonio Genovese, Nino Germanà, Elvira Amata, del movimento del presidente della Regione Nello Musumeci "Diventerà Bellissima" e di Emilia Barrile. Per tutti gli altri la speranza è di arrivare al ballottaggio, che -come insegna la storia delle passate elezioni - può completamente ribaltare il risultato del primo turno e far vincere il candidato apparentemente più debole.

Danila La Torre