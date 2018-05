L'appello di Zafarana e De Luca (M5S): “Vigilate su campagna elettorale"

“Esprimiamo forte sdegno per i nuovi sviluppi del processo Matassa e chiediamo ai cittadini di operare in futuro scelte oculate in cabina elettorale e di dare spazio nelle proprie scelte a persone al di sopra di ogni sospetto e senza alcuna ombra dal punto di vista legale o morale. Al contempo chiediamo che la Prefettura di Messina vigili su questa campagna elettorale e sui nominativi in corsa. Quanto accaduto nel recente passato non deve assolutamente ripetersi”.

Così i deputati del M5S all’Ars Valentina Zafarana e Antonio De Luca, all’indomani delle accuse del pentito Nunnari che, nell’ambito del processo “Matassa” sullo scambio elettorale, ha chiamato in causa il consigliere comunale Capurro di FI.

I due parlamentari chiedono alla Prefettura della città dello Stretto di passare al setaccio i nominativi in corso per le prossime amministrative, per assicurare la massima pulizia nelle liste e ridurre al minimo le manovre poco chiare verificatesi in passato.

“Non è tanto l’episodio Nunnari in sé su cui vogliamo focalizzare la nostra attenzione – dicono Zafarana e De Luca – ma chiediamo la massima attenzione e collaborazione di tutti per cercare di garantire alla nostra città un’amministrazione onesta, oltre che seria e capace”.