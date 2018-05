Assessori Saitta, confermate le indiscrezioni. Ma c’è la sorpresa Fenech

Da accorintiana di ferro e capogruppo per 5 anni in Consiglio Comunale del gruppo “Cambiamo Messina dal Basso- Renato Accorinti sindaco” ad assessore designata del candidato sindaco del centrosinistra Antonio Saitta. E’ Lucy Fenech la seconda donna che andrà a sedere, insieme a Maria Flavia Timbro, nell’esecutivo guidato dall’ex prorettore in caso di vittoria alle elezioni del 10 giugno.

Fenech è anche candidata al Consiglio comunale nella lista “Antonio Saitta sindaco”

Per il resto sono state confermate le indiscrezioni ed i nomi degli altri assessori designati sono quelli già anticipati da Tempostretto.

Nella squadra di Saitta ci saranno: il dirigente scolastico Piero La Tona, già sindaco per due mandati a Villafranca Tirrena e candidato anche per uno scranno in Consiglio comunale; il consigliere comunale uscente e ricandidato Nino Interdonato. Entrambi sono stati indicati dal leader di Sicilia Futura Beppe Picciolo. Ci sarà inoltre l’ex presidente dell’Ordine degli architetti Giovanni Lazzari, anche lui candidato al Consiglio comunale.