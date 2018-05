Baraccopoli e risanamento. De Luca: Un’emergenza che non po’ più aspettare

“Ho lottato tanto e da solo per far approvare dal Parlamento Siciliano la costituzione dell’agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana con oltre 80 milioni di euro necessari per cancellare definitivamente la vergogna del mancato risanamento e l’eliminazione delle baraccopoli messinesi. Ora, senza alcun tema di smentita, si può affermare che nell’arco massimo di cinque anni, si potranno completare tutte le azioni di risanamento urbano assegnando gli alloggi a chi ne ha di diritto e liberando tutte le vaste aree in zone strategiche della città che diverranno di proprietà del comune di Messina in quanto, il predetto art. 62, ha previsto l’assegnazione al comune di tutto il patrimonio dell’istituto autonomo case popolare rientranti nell’ambito degli interventi di risanamento”. A dirlo il candidato a sindaco Cateno De Luca.

“Nel frattempo continua il deputato - l’Agenzia comunale potrà individuare sul mercato degli immobili da locare transitoriamente e darli immediatamente alle famiglie che vivono nelle baracche procedendo alla conseguenziale eliminazione delle stesse nell’attesa che vengano realizzate ed assegnati gli alloggi definitivi. Si tratta di 700 ettari del territorio comunale suddivisi in 7 ambiti (Annunziata, Giostra-Ritiro-Tremonti, Camaro - Bisconte, Fondo Saccà, Gazzi – Via Taormina, S.Lucia - S.Filippo, e Bordonaro - Minissale), con 3336 nuclei familiari (censimento 2002) e 800 alloggi assegnati dal 1990”.

“Purtroppo - aggiunge De Luca - migliaia di cittadini continuano a vivere nelle baracche. E’ la fotografia un po’ sbiadita (risalente all’ultimo censimento del 2002) ma impietosa della nostra Città. E’ il fallimento dello Stato, della Regione, del Comune. E’ un’emergenza che non po’ più aspettare ed è uno degli obiettivi principali del mio programma”.

“ La nuova legge che istituisce l’Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana (art. 62 della legge regionale n. 8 del 2018 vedi in fondo all’articolo), consente di affrontare questa antica e gravissima piaga con misure eccezionali. Ora basta con il teatrino delle competenze e dei rimpalli tra Comune e IACP e basta con i tempi lunghi degli appalti e con le baraccopoli e i ghetti in Città. Basta morire nelle baracche in attesa di un alloggio dignitoso. Basta! Il mio programma prevede una forte accelerazione. Non si può più aspettare di costruire gli alloggi. L’emergenza deve essere risolta con soluzioni veloci. Il tempo è scaduto. L'Agenzia, che potrà contare su una dotazione iniziale di 80 milioni di euro, gestirà' tutto il patrimonio immobiliare realizzato con i fondi speciali per il risanamento. Con i ricavi derivanti dai canoni di locazione del patrimonio immobiliare che sarà trasferito dall'IACP, sarà garantito, senza canone, a tutte le famiglie censite un alloggio in affitto. Insomma, modifiche radicali. Cambia l’approccio alla soluzione definitiva del problema. Non solo programmazione e pianificazione (tempi medio lunghi), ma soluzioni immediate (trasferimento immediato in alloggi locati dall’Agenzia) che consentiranno di radere al suolo, in tempi brevi (2/3 anni), tutte le baraccopoli. E’ una scommessa che si può e deve vincere”.

Art. 62.

Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina

1. Al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare gli interventi di risanamento delle aree degradate della città di Messina su cui insistono le cosiddette “baracche”, è istituita l’Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina. L’Agenzia svolge le funzioni attribuite al Comune e all’Istituto autonomo case popolari (IACP) di Messina dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa patrimoniale, finanziaria e contabile ed è posta sotto la vigilanza del comune di Messina. All’Agenzia sono trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo IACP di Messina aventi ad oggetto le attività e le opere di risanamento urbanistico relative alle proprietà immobiliari. Il patrimonio immobiliare oggetto di risanamento è trasferito all’Agenzia.

2. L’Agenzia coordina gli interventi di risanamento delle aree degradate di cui al comma 1 e persegue le seguenti finalità:

a) accelerare il risanamento e la riqualificazione urbana delle aree degradate della città di Messina;

b) promuovere e sostenere l’utilizzazione di capitali privati, mediante operazioni di finanza di progetto, per la costruzione ovvero per l’acquisto degli alloggi;

c) ridurre il numero delle costruzioni precarie e delle “baracche” esistenti e censite, sostenendo il pagamento del canone di affitto alle famiglie aventi diritto all’assegnazione di un alloggio inserite nelle relative graduatorie;

d) accelerare le attività di pianificazione attuativa, programmazione negoziata, finanza di progetto e acquisto degli alloggi.

3. Per la costituzione ed il funzionamento dell’Agenzia, è trasferita al comune di Messina, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di 500 migliaia di euro.---

Il comma 6 dell’art. 99 ha destinato anche 40 milioni di euro per completare le azioni di risanamento:

6. Per la realizzazione delle opere previste dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. l0 e successive modifiche e integrazioni, è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di 40.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.