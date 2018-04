Bolognari presenta "La nostra Taormina": la lista un mix di giovani e uscenti

TAORMINA. Si terrà giovedì alle 11 nei locali dello storico bar Mocambo di Taormina, la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco Mario Bolognari e del simbolo della lista a suo supporto denominata “La nostra Taormina”. “Attraverso la scelta di questa denominazione – spiega Bolognari - vogliamo trasmettere a tutta la comunità, il forte senso di orgoglio e di appartenenza che da sempre contraddistingue i taorminesi. Taormina è di tutti i cittadini che la amano e che oggi lottano per vederla ripartire. Taormina è di tutti i giovani che non vogliono accettare di dover lasciare la propria terra per cercare fortuna altrove: la Nostra Taormina ha le potenzialità per far crescere qui i propri “figli”. Taormina – continua Bolognari - è di tutti gli imprenditori che hanno deciso di investire qui e di andare avanti nonostante i momenti bui che sta attraversando la città. Taormina è di tutte quelle donne che stanno crescendo i propri bambini e che chiedono certezze sulle scuole. Taormina – aggiunge il candidato sindaco - è di tutte quelle associazioni che vogliono contribuire alla crescita della comunità. E’ di chi tiene a cuore le fasce deboli della società”. Il candidato sindaco Mario Bolognari dà qualche anticipazione sulla squadra che lo supporterà: “Stiamo ultimando i dettagli nella composizione della lista che sarà impreziosita dall’entusiasmo e dalle idee dei giovani che scenderanno in campo, ma che beneficerà anche dell’esperienza dei consiglieri comunali uscenti. L’obiettivo è chiaro: bisogna agire per il bene comune. Oggi è una scelta obbligata che la gente ha dimostrato di volere. Lavoriamo insieme per la

nostra Taormina”