Bramanti alla Camera di commercio: "Collante tra imprese e territorio"

"La Camera di Commercio è certamente interlocutore privilegiato del Comune di Messina per affrontare i temi che attengono le problematiche delle varie categorie presenti nel Consiglio Camerale. Temi quali la tassa occupazione suolo, i rifiuti, il rilascio di licenze ed autorizzazioni. E' quindi partner istituzionale per progettare ed attuare interventi volti alla internazionalizzazione, al rilancio ed al marketing delle imprese e del made in Messina”.

E’ quanto ha dichiarato il candidato sindaco professor Dino Bramanti dopo l’incontro che si è tenuto ieri alla Camera di Commercio durante il quale ha ascoltato le istanze provenienti dalle diverse categorie.

Durante l’incontro si è parlato anche degli interventi da promuovere e realizzare per l’occupazione giovanile, secondo quanto individuato dal professor Bramanti con quella che ha chiamato “Fabbrica Messina”.

“All’interno di una piattaforma dedicata realizzeremo uno spazio in cui domanda e offerta si incontrano e dove le aziende potranno realizzare forme di partenariato pubblico-privato ed i giovani avviare imprese che nasceranno come risposta alle domande di beni e servizi delle aziende e imprese consorziate. Il tutto intercettando fonti di finanziamento europeo che permetteranno, grazie al supporto di consulenti e professionisti dei vari settori, di massimizzare le risorse e razionalizzare imprese innovative e finanziariamente sostenibili. In questo contesto la Camera di Commercio è il collante tra imprese e territorio, in grado di veicolare, in accordo con l’amministrazione comunale e le Confederazioni di categoria le diverse opportunità di sviluppo ed internazionalizzazione”.