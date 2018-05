Bramanti: “Via Palermo è un centro commerciale naturale da valorizzare”

“Un centro commerciale naturale in una zona nevralgica della nostra città, che deve necessariamente migliorarsi e valorizzarsi”. Con queste parole il candidato sindaco del centrodestra Dino Bramanti ha definito la Via Palermo, nel corso di una visita alla zona e durante la quale ha anche avuto la possibilità di confrontarsi con i titolari di numerosi esercizi commerciali.

E’ stata anche l’occasione per incontrare i membri del Comitato spontaneo dei commercianti di Via Palermo, che hanno posto all’attenzione di Bramanti alcune problematiche che da sempre affliggono la zona, quali ad esempio: il miglioramento della viabilità, il potenziamento dell’illuminazione, il rifacimento manto stradale, la pulizia dei tombini, il ripristino ed il funzionamento della storica fontana di Piazza Muricello e l’organizzazione, due volte l’anno (nei mesi di maggio e dicembre), della “Notte bianca”, sovvenzionata e sponsorizzata dal Comune.

Bramanti, al termine dell’incontro ha dichiarato: “E’ fondamentale intervenire per potenziare e ottimizzare i servizi ai tanti cittadini e commercianti che vivono e operano in questa zona. Inoltre, l’organizzazione di eventi con la necessaria collaborazione della prossima amministrazione comunale è fondamentale per spostare il “baricentro” dalla zona del Duomo alla Via Palermo, che merita la giusta considerazione”.