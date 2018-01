Carmelo Picciotto riparte da Natale a Piazza Cairoli…per candidarsi a sindaco?

Potrebbe esserci anche Carmelo Picciotto, l’attuale presidente della Confcommercio Messina, tra i candidati a sindaco di Messina alle amministrative di giugno. Di una sua discesa in campo si vocifera già da tempo, ma adesso è lui stesso a lasciare intravedere questa possibilità con un post su Fb. Ad una prima e superficiale lettura, quanto scritto da Picciotto sul social network può sembrare solo un commento positivo e soddisfatto sull’ottima riuscita della manifestazione “Natale a Piazza Cairoli” , ma ad una lettura più attenta il post sembra voler lanciare altri messaggi.

Il presidente della Confcommercio si dice innamorato di Messina e ammette di volere essere «fra quelli che vogliono assolutamente riportare Messina agli antichi splendori rivalutandola sotto ogni aspetto». Dallo scranno più alto di Palazzo Zanca? Questo non lo dice in maniera esplicita, ma novità potrebbero emergere nei prossimi giorni. Del resto, la lunga campagna elettorale è già iniziata : il primo appuntamento sarà quello delle elezioni politiche e subito dopo si penserà alle elezioni cittadine. Non c’è dunque tempo da perdere per chi vuole scendere in pista e correre per conquistare la fascia tricolre, è già tempo di scaldare i muscoli.

Ricordiamo che al momento, gli aspiranti sindaco sono: l’uscente Renato Accorinti, che proprio oggi ha diffuso il suo video messaggio per chiedere il parere dei messinesi; l’ex presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone; il deputato regionale Cateno De Luca; ed il consigliere comunale Pippo Trischitta.

Di seguito il post di Carmelo Picciotto:

La Sicilia, terra antichissima e meravigliosa, situata nel cuore del Mediterraneo, pecca, come sosteneva Gesualdo Bufalino, di un eccesso di identità. Racchiude al suo interno, infatti, ogni dono esistente in natura e lo straordinario miscuglio di luoghi, sapori e profumi la rende unica e indimenticabile. Io sono fiero di essere siciliano, e sono ancor più orgoglioso di essere messinese. Importante colonia greca, Messina è stata, per la sua posizione strategica, preda ambita dai conquistatori che si sono avvicendati nel territorio siciliano. Essa, infatti, rappresenta uno degli snodi portuali e commerciali più importanti e transitati del vecchio continente. Io amo la mia città e sono fra quelli che vogliono assolutamente riportare Messina agli antichi splendori rivalutandola sotto ogni aspetto.

Il nuovo anno è arrivato, accompagnato dal suo bagaglio di impegni, aspettative, sogni, prospettive. Mescolati tra loro come incastri di un puzzle da far combaciare, si uniscono i desideri personali con le ambizioni di una città che, nonostante il perdurante stato di difficoltà in cui si trova, dimostra spesso un grande cuore che potrebbe rappresentare il vero motore per esaltare la voglia di riemergere.

A tal proposito voglio rivolgere un caloroso e sincero ringraziamento agli imprenditori, agli sponsor, ai cittadini e a tutti coloro che, come me, hanno creduto ed investito denaro, impegno, fatica e speranza nella fantastica realtà del “Christmas Village 2017”, permettendone la nascita, alimentandola affinché prendesse corpo e, infine, si evolvesse fino a raggiungere, come è stato, l’apice del successo.

La partecipazione, numerosa e costante, di visitatori provenienti da Messina e dintorni, ha fatto si che la scommessa che tutti noi (organizzatori) avevamo inizialmente fatto, potesse dare gli esiti sperati. Lo scopo principale dell’iniziativa, infatti, era proprio quello di attirare il maggior numero di cittadini invogliandoli a trascorrere molto tempo nell’ambito del “Christmas Village 2017” per risvegliare in loro un maggior senso di appartenenza alla comunità riportando la nostra città agli antichi albori.

Ogni attività è stata studiata e realizzata con estrema cura e, tutto questo, ha contribuito a rendere il “Christmas Village 2017” una straordinaria kermesse che, con un mix di avvenimenti di ogni categoria, ha creato divertimento e relax a tutti coloro che vi hanno preso parte. Proprio per questo suo carattere innovativo, “Christmas Village 2017” ha voluto idealmente rappresentare il rilancio della nostra amata Messina in quanto è riuscito a coinvolgere tutti. La manifestazione è stata anche un grande evento mediatico: sono stati raggiunti oltre 225 mila contatti con 262 notizie, articoli e servizi, 610 uscite web, 20 servizi televisivi e 1200 post su Facebook.

È il momento di ripartire da qui!