Cateno De Luca: Messina smart city per trasporti, acqua, rifiuti e luce

Adottare una politica smart significa generare vantaggi economici e noi vogliamo applicare delle tecnologie per ottenere risparmio, efficienza e avere un monitoraggio continuo della situazione complessiva dei servizi cittadini”. A dirlo l’on. Cateno De Luca, candidato a sindaco di Messina che aggiunge: “Ad esempio nel settore dei trasportici potrà essere la riduzione nel consumo di carburante, migliore gestione dei tempi di percorrenza da parte di tutti i cittadini, migliore gestione degli spazi dei parcheggi e anche qui dei tempi per identificazione di spazi liberi e infine benefici ambientali legati alla riduzione di emissioni CO2 sia dei mezzi privati sia dei mezzi pubblici"

De Luca spiega che anche per l’erogazione di acqua dopo aver messo a posto l’acquedotto, si potrà puntare sulle tecnologie che mirano alla gestione intelligente delle reti di acquedotto, e che prendono il nome di smart water grids. I vantaggi di questa soluzione si hanno nel poter chiudere singole condotte senza interrompere l’erogazione nelle restanti, in una pressione di rete più uniforme e in una riduzione generale delle perdite di carico. Una rete di questo tipo ben si presta all’adozione di strategie volte al controllo delle pressioni in rete e alla misurazione delle portate di acqua, al fine di avere un monitoraggio continuo dell’andamento della rete e di individuare la presenza di perdite d’acqua.

“Anche l’illuminazione – prosegue De Luca - può adottare principi smart utilizzando i Led. Se unita a sistemi di controllo intelligente, l’illuminazione a Led consente un risparmio fino all’80%. Nelle città la luce bianca migliora la visibilità e offre ai cittadini una maggiore sicurezza. Inoltre, grazie all’illuminazione dinamica a Led è possibile valorizzare i monumenti, creando spazi urbani attraenti per i visitatori.

“Infine per i rifiuti – conclude De Luca - dopo aver attivato la raccolta differenziata esistono applicazioni permettono di ottenere una serie di vantaggi in termini di ottimizzazione e riduzione dei costi di esercizio. Applicazioni che consentono il monitoraggio del livello di riempimento dei cassonetti in modo da fornire informazioni precise sull’organizzazione delle attività legate al loro svuotamento. Anche in questo caso i risparmi sono evidenti e riguardano il numero delle uscite dei mezzi dedicati allo svuotamento e conseguentemente i costi legati al personale e al consumo di carburante.