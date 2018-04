Cateno De Luca perde pezzi, Briguglio chiede scusa a Bramanti e si ritira

Cateno De Luca perde pezzi della squadra e nel frattempo è in cerca di candidati per riempire le sei liste per il Consiglio comunale.

Nel corso della notte con un video postato su Facebook Antonio Briguglio, iex fedelissimo di De Luca e candidato al consiglio comunale con le sue liste, nonchè promotore della conferenza stampa congiunta di sabato e del Patto di fair play, ha chiesto ufficialmente scusa al professore Bramanti. Briguglio si è scusato per quanto accaduto dopo la stipula del Patto violato da De Luca poche ore dopo con alcuni post su facebook ed ha ritirato il suo sostegno e quello del gruppo Riabilitiamo Messina a Cateno De Luca.

Briguglio titola il video “Mi spiace per quelli che hanno creduto in me scusate” e annuncia il suo ritiro dalla candidatura con Cateno De Luca.

“Chiedo scusa al professore Dino Bramanti e alla sua famiglia- dichiara nel video- Come tutti sapete sono stato io a mediare l’incontro di sabato e indirettamente mi sento responsabile per come sono andate a finire le cose. Proprio per questo ritiro la mia candidatura al consiglio comunale e abbandono il gruppo di De Luca. Tornerò alla mia vita da cittadino, professionista e studente di ingegneria biomedica. Mi spiace per chi ha creduto in me ma continuerò a far politica attraverso la piattaforma di Riabilitiamo Messina. La politica per me è coesione dialogo rispetto e soprattutto stile. Non trovando più questi ideali la mia strada politica finisce qui. Non risponderò ad eventuali provocazioni e congetture che saranno fatte dopo questo video perché per me la politica a differenza di altri è stile”.

In tarda mattinata arriva il comunicato stampa di Bramanti che dichiara di aver “ apprezzato il garbo, la sincerità e l’onestà intellettuale che hanno portato Antonio Briguglio a chiedere scusa a me ed alla mia famiglia per quanto accaduto sabato e per la violazione di quel Patto. Ho apprezzato anche che Briguglio, nel ritirare il sostegno a Cateno De Luca, che lo aveva designato assessore, abbia usato più volte il termine “stile”. Ha ragione, è una questione di stile e aggiungo anche di metodo. Per me, ma vedo anche per lui, la politica è ben altro: è dialogo, confronto, condivisione. Sia io che Briguglio nel portare avanti quel Patto di fair play ci avevamo creduto e neanche per un istante abbiamo pensato che potesse venire meno la lealtà o che fosse un bluff. Spero che questo sgradevole episodio non gli abbia fatto perdere la speranza né la voglia di continuare a fare politica. Io non l’ho persa. Tutt’altro”.

Bramanti prosegue spiegando come da sabato abbia ricevuto messaggi di solidarietà e come in tanti lo stiano contattando perchè “hanno compreso che la politica del dialogo e della proposta è l’unica strada per rilanciare Messina. Non dobbiamo rassegnarci ad un modo di fare che allontana la gente dalla politica vera e che fa perdere la fiducia in chi ci rappresenta nelle sedi istituzionali”

Non poteva a questo punto mancare la replica di Cateno De Luca: " Voglio ricordare a Dino Bramanti che non l'ho mai attaccato personalmente e che il nostro accordo non prevedeva che io non potessi più esprimere opinioni o critiche politiche sia pure colorite.. Ho attaccato le consorterie e gli apparati che ora sostengono Bramanti, convinto che egli non ne abbia bisogno e se ne volesse liberare, ma evidentemente non è così. In questi giorni ho ricevuto promesse di poltrone e proposte di tutti i generi. A tutti rispondo che non mi ritiro e spero che si possa tornare a parlare di programmi e di impegni concreti per questa città. Da qui al 15 maggio assisteremo a innumerevoli "pentimenti" e cambiamenti di lista da parte di veri candidati e di presunti assessori designati. Per cui penso che la scelta del sig. Briguglio non sia una gran notizia".

De Luca perde quindi un assessore designato nonché candidato al Consiglio comunale ed il sostegno del suo gruppo. Ma a quanto pare il cerchio sulle candidature è difficile da chiudersi per il deputato regionale dal momento che sulla pagina facebook Cateno De Luca sindaco di Messina c’è un post con il quale cerca candidati.

“Mettici la faccia anche tu. IL 3 MAGGIO ORE 18:00 SCADONO I TERMINI PER CANDIDARSI NELLE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE DE LUCA SINDACO DI MESSINA

Gli interessati possono chiamare al (....)Per fissare un colloquio con lo staff De Luca Sindaco di Messina oppure inviare mail (....) Massima diffusione al presente post”.

In una corsa alla candidatura siamo ai colloqui come per un posto di lavoro o un provino televisivo. Un tempo c’erano le scuole politiche, i movimenti giovanili, il mondo dell’associazionismo, le palestre per la politica. Oggi siamo all’ A.A.A. cercasi candidato volenteroso a far parte di una schiera di quasi 4 mila aspiranti consiglieri comunali.

Rosaria Brancato