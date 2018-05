Cateno De Luca: “Ripensare la città dal punto di vista urbanistico”

“A Messina, negli anni, c’è stata un’espansione della città, disarmonica e soprattutto in piena difformità rispetto a quanto pianificato: alcune aree industriali e commerciali che dovevano essere adibite allo sviluppo del territorio sono state snaturate ed hanno determinato solo ed esclusivamente criticità”. A dirlo il candidato a Sindaco Cateno De Luca.

“Si è assistito- aggiunge - alla proliferazione di lottizzazioni non organizzate e non gestite nella maniera opportuna. In merito all’intervento pubblico, occorre precisare che il Piano per gli insediamenti produttivi rimane fermo perché non ci sono i fondi per poterlo attuare. Alla fine degli anni ’90 si è provato ad intervenire in tale area attraverso un programma complesso specifico il cosiddetto PRUSST e anche in questo caso si può affermare senza essere smentiti che si sia trattato di un’occasione mancata. Inizialmente per una mancata sinergia tra Enti (ASI-Comune), come spesso è successo nella recente storia messinese, successivamente per inerzia da parte dell’Amministrazione comunale, che invece di attirare gli investimenti privati ha determinato “meccanismi di farraginosità burocratica” che di fatto hanno ingessato il territorio. Si è parlato ultimamente di un accordo di programma tra Comune ed Irsap, che di per sè risulta meritevole, peccato che l’Irsap (ex Asi) ormai sia totalmente in disarmo ed abbia manifestato in maniera evidente il totale disinteresse per la città di Messina”.

“La nostra idea – continua De Luca - è quella di ripensare la città dal punto di vista urbanistico, soprattutto avendo la capacità di affrontare in modo aggregato i temi territoriali, tra questi risulta importante e strutturante il tema della riqualificazione del patrimonio di siti produttivi, dando priorità al riuso di aree dismesse, riqualificando quelle degradate occupate da attività obsolete, e attrezzando aree, sia nuove che esistenti, con servizi che ne migliorino competitività e attrattività. Alcune questioni prioritarie, da definire quali punti di riferimento per la pianificazione futura sono: privilegiare le localizzazioni di nuovi insediamenti produttivi collegati funzionalmente alla ricerca ed all’innovazione tecnologica dei processi produttivi; prevedere il riordino della viabilità e della sosta con l’inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti allo scopo di fluidificare la maglia viaria di servizio agli insediamenti stessi (in funzione soprattutto del costruendo nuovo porto di Tremestieri); definire “modelli architettonici” ecosostenibili per le aree destinate a mercati e rafforzare la cultura della tradizione messinese; prescrivere in fase di pianificazione territoriale per gli insediamenti produttivi soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica, che prevedano l’inserimento di arredi urbani e vegetazionali, la riduzione del fabbisogno energetico e idrico, incrementando l’utilizzazione di risorse ed energie idriche rinnovabili; la riduzione della produzione di rifiuti e migliorino la gestione degli stessi, agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali, compresi gli imballaggi e dotando gli insediamenti di strutture per un efficiente raccolta differenziata”.

“Tra le aree dove sarà possibile investire – conclude De Luca – dopo la necessaria bonifica c’è l'area ex Sanderson – per la quale, grazie al mio impegno, per l’esercizio finanziario 2018, è stata assegnata la somma di 25 milioni di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, oltre ai 40 milioni già previsti nel bilancio della Regione. Questa zona della città ora potrà essere riqualificata e utilizzata per diventare polo di sviluppo per la città.”

ADESIONE MOVIMENTO A CANDIDATURA DE LUCA - Intanto il Movimento Politico “Sicilia ai Siciliani” appoggerà la candidatura a Sindaco di Messina dell’On. Cateno De Luca. Questo, quanto è emerso dalla consultazione interna del Movimento. “Riconosciamo in Cateno De Luca – spiega Salvo Zanghì, Presidente del Coordinamento del Movimento - la competenza e il costante impegno, da sempre profusi per la Sicilia. Condividiamo pienamente le iniziative e il programma per la Città di Messina. Sono i fatti che fanno la differenza e gli uomini che compongono i fatti facendoli diventare realtà. Messina è stata , nel corso degli anni, privata del suo potenziale economico, turistico, culturale. Ci piace De Luca perché è un uomo concreto, tenace come pochi e capace”.