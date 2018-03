Centro-destra: pressing su Bramanti, lui si prende 7 giorni per riflettere

Chiuse le urne è tempo di campagna elettorale per le prossime amministrative. Il centro sinistra è alle prese con un Pd a pezzi in tutta l’isola e che solo a Messina resiste ma che rischia di diventare “ateneo-centrico”. Il M5S ha fatto il pienone alle Politiche ed è alla ricerca del nome forte per bissare il successo (potrebbe essere Gaetano Sciacca, attuale dirigente dell’ispettorato del lavoro). Accorinti e i suoi tentano il bis provando a fare almeno due liste.

Il centro-destra che ha resistito all’impatto dei pentastellati (i messinesi a Roma sono 3 Nino Germanà, Ella Bucalo e Carmelo Lo Monte) punta a replicare il “modello Musumeci”, ovvero quella coalizione ampia che trova compattezza su una candidatura autorevole sostenuta da una squadra altrettanto credibile. Il nome più gettonato al momento è quello del direttore scientifico dell’Irccs Bonino Pulejo, Dino Bramanti, un non- politico, noto a livello nazionale e che potrebbe coinvolgere anche al di là dei confini del centro destra.

Intervistato pochi giorni prima delle urne non ha sciolto le riserve ma si è detto pronto a scommettersi solo in virtù di una coalizione ampia che riesca a guardare anche al centro.

Il nome di Bramanti, nato all’interno di Forza Italia, piace agli alleati e lo stesso Musumeci ha espresso apprezzamento per la levatura della candidatura.

Il direttore scientifico dell’Irccs non ha ancora dato alcuna risposta e si è preso alcuni giorni di tempo per riflettere: non vuole fare alcuna fuga in avanti, mira ad unire e non a dividere e a coagulare intorno al suo nome un ampio arco di soggetti politici che vada al di là degli steccati.

Commentando i dati elettorali ieri Nino Germanà, che torna alla Camera, ha spiegato:

“Forza Italia in Sicilia ha nome e cognome da sempre e si chiama Gianfranco Miccichè.

E non trovo differenze tra il Miccichè che ha portato il centro destra unito a vincere le elezioni Regionali e il Miccichè di oggi. Anzi, il dato elettorale ci consegna una Forza Italia cresciuta di 5 punti rispetto alle recenti elezioni Regionali e con un 21% che corrisponde alla percentuale più alta d’Italia. In Sicilia quindi, rispetto ad altre realtà del Paese, Forza Italia non solo è in ottima salute ma sta crescendo. E’ proprio grazie alla percentuale siciliana che sono stati eletti in altre Regioni con percentuali più basse, altri parlamentari. Il risultato siciliano ci rende orgogliosi ed è il presupposto per strutturare il partito sul territorio in modo da aumentare le legittime richieste di confronto che vengono dalla base”.

Dietro l’angolo è tempo di amministrative e se il 17 Trischitta presenterà ufficialmente quella che a fine dicembre è stata un’autocandidatura, gli alleati di Forza Italia e le diverse anime del partito sembrano orientati ad un metodo che replichi quanto sperimentato con Musumeci, e che viene visto come unico modo per fronteggiare la corazzata a 5stelle.

Rosaria Brancato