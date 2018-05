CMdB: "La Fenech si dimetta immediatamente da capogruppo"

La notizia di Lucy Fenech assessore designata di una eventuale giunta Saitta è la classica ultima goccia che fa traboccare il vaso. Il coordinamento di Cambiamo Messina dal Basso chiede infatti le immediate dimissioni dell’ex accorintiana da capogruppo del gruppo consiliare che appoggia la giunta Accorinti.

“Apprendiamo dalla Stampa – si legge in un comunicato - che la consigliera comunale Lucy Fenech, che ancora figura nel Gruppo consiliare Cambiamo Messina dal Basso, peraltro come Capogruppo, è nel novero degli assessori designati dal candidato sindaco Saitta rappresentando la “quota D’Alia”, e al fianco di nomi ben noti al panorama politico locale come Nino Interdonato (di area Beppe Picciolo) e Giovanni Lazzari (il decaduto presidente degli Architetti)”.

“Crediamo- continuano - non sia più accettabile che la consigliera Fenech, ad 8 giorni di distanza dalla sua ufficializzazione nelle liste di Saitta, continui a tenere il posto di rappresentanza del gruppo consiliare e pertanto ne chiediamo una immediata dimissione, per passare al Gruppo che riterrà più opportuno”.

“Purtroppo – conclude CMdB - non è il primo e non sarà l’ultimo passaggio di scranno, in una politica martoriata, avvezza a trampolini e salti carpiati tripli”.