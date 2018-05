D’Uva: " Accorinti attacca il governo M5S-Lega. Offese gratuite”

“È con grande dispiacere che assistiamo alle dichiarazioni scomposte di una persona di cultura e sensibilità quale è Renato Accorinti, attuale Sindaco di Messina e candidato alle imminenti amministrazioni comunali”. Il PortaVoce del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva commenta così gli attacchi al nascente governo M5S-lega fatto dal Sindaco di Messina, Renato Accorinti, che oggi era a Napoli per partecipare all’assemblea di Dema, movimento politico fondato dal primo cittadino del capoluogo campano Luigi de Magistris.

“Il confronto politico dovrebbe sempre rimanere sul livello civile – continua D’Uva – e le offese gratuite al MoVimento 5 Stelle non serviranno di certo ad Accorinti a nascondere la fallimentare gestione quinquennale della città di Messina. Il Governo M5S-Lega che sta per nascere continua a subire attacchi ingiustificati anche da chi, come in questo caso, dovrebbe prima considerare la situazione critica che ha contribuito a creare nella propria città. Noi puntiamo ad un Governo del cambiamento che rispetti il contratto firmato. Lotta al dissesto idrogeologico, velocizzazione delle procedure di bonifica, fiscalità ambientale sono solo alcuni dei punti che potranno esser presi a vantaggio anche al Sud. Accorinti questo dovrebbe saperlo”.