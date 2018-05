De Cola a Saitta: Ecco cosa abbiamo fatto su anti corruzione e trasparenza

Apprendo con piacere dalla stampa che uno dei candidati a Sindaco, dichiara come sua priorità in caso di sua elezione, la redazione del piano anticorruzione e anche la realizzazione di una rete di monitoraggio per gli appalti pubblici. In merito desidero ricordare quanto segue.

Questa Amministrazione, sin dall’inizio del mandato, recependo completamente l’indirizzo del legislatore nazionale in materia di anticorruzione, ha condotto una puntuale attività di programmazione e di pianificazione basata principalmente sull’analisi astratta del rischio corruttivo nelle singole unità organizzative e destinata a confluire nella redazione di un piano triennale della corruzione. In particolare, l’Amministrazione ha approvato:

con deliberazione di G.C. n. 496 del 14/07/2015, per il triennio 2014/2016, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e quello per la Trasparenza e l’Integrità;

con deliberazione di G.C. n. 136 del 25/02/2016 il primo aggiornamento di entrambi i piani per il triennio 2015/2017;

con deliberazione di G.C. n. 76 del 31/01/2017 il Piano anticorruzione 2017-2019;

con deliberazione di G.C. 22 del 30/01/2018 il Piano Anticorruzione 2018/2020.

L’intensa attività di carattere preliminare (analisi del contesto organizzativo, mappatura dei processi di lavoro dei dipartimenti e analisi qualitativa e quantitativa dei rischi di fenomeni corruttivi con individuazione di misure di prevenzione) che ha condotto alla predisposizione del Piano, è risultata complessa e articolata in varie fasi avviate negli anni del mandato e sono state, gradualmente implementate con l’intensa azione di riorganizzazione amministrativa che ha interessato tutti i Dipartimenti ed i servizi dell’Ente dal gennaio 2014 ad oggi. In tale attività il ruolo dei Dirigenti, e dei referenti interni coinvolti fin dalle prime fasi di redazione del PTPC, è stato fondamentale. La strutturazione del sistema di prevenzione della corruzione dell’Ente ha contribuito a maturare fra i dipendenti, una sensibilità maggiore ai temi della prevenzione del rischio, dell’etica e dell’integrità, anche grazie alla formazione specifica in materia.

Voglio ricordare che l’approccio ai temi dell’anticorruzione e della trasparenza da parte di questa Amministrazione, si è spinto oltre il rispetto del dettato normativo promuovendo azioni importanti sui temi della trasparenza e della partecipazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 18/02/2016: adesione al protocollo di intesa per lo sviluppo e la promozione per lo sviluppo e la promozione dei processi di innovazione e open government nel Comune di Messina.

Deliberazione di Giunta Comunale n 413 del 16/06/2016: approvazione e adozione “Albo Pop”; è un sistema di notifica immediata delle pubblicazioni dell’Albo Pretorio on line tramite i principali social.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 603 del 01/09/2016: adesione del Comune di Messina agli eventi Open Data Sicilia 2016 alla piattaforma “Openbilanci.it”.

Avvio del primo esperimento di “monitoraggio civico” in città (delibera G.C. n.789/2017) quale misura di prevenzione “specifica” del fenomeno corruttivo nell’ambito degli appalti pubblici locali. Il monitoraggio, ispirandosi al programma pilota della Commissione Europea “Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds”, oggi attivo in undici Stati membri, avrà ad oggetto la realizzazione del secondo Palazzo di Giustizia nelle aree dell’ex Ospedale Militare.

Riguardo all’ultimo punto vorrei dare notizia di un incontro pubblico organizzato insieme all’associazione Parliament Watch Italia che si terrà nel pomeriggio del 14 maggio p.v. a Messina presso il Salone delle bandiere. All’incontro saranno presenti i rappresentanti della più importante organizzazione internazionale che si occupa di trasparenza negli appalti “Open Contracting Partnership” (https://www.open-contracting.org/) e anche la “European Bank for Reconstruction and Development” (EBRD www.ebrd.com). Tutte le indicazioni che emergono dalle esperienze in corso in Europa dicono che monitorare gli appalti è un ottimo modo per utilizzare al meglio le risorse europee e questa Amministrazione ha avviato il percorso per farlo.

Colgo l’occasione per invitare tutti i candidati a Sindaco ad ascoltare quanto gli amici di Open Contracting ci diranno e informo che nel corso dell’incontro è previsto un intervento del Vice Presidente della Regione Sicilia, prof. Gaetano Armao.

Altre azioni potrebbero essere citate, ma per queste rinvio alla presentazione del Pon Metro del 10 maggio prossimo e nella speranza, vorrei poter dire nella certezza, che chiunque sia il prossimo sindaco di Messina continui ad occuparsi di trasparenza e legalità come abbiamo fatto noi, auguro a tutti una campagna elettorale più serena, più trasparente e magari un po’ più informata.