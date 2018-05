De Luca apre ufficialmente la campagna elettorale: comizio a piazza Cairoli

Cateno De Luca apre la campagna elettorale. Dopo la corsa per raccogliere le firme, il rischio di dover addirittura ritirare la candidatura, l’appello raccolto dai competitors dei 5Stelle nel nome della democrazia, ma anche la precisazione che De Luca fa oggi in un video su Facebook in cui ringrazia per le “15 firme” avute dai grillini, ecco il nuovo appuntamento che continua a tenere i riflettori accesi su una campagna elettorale che in realtà per De Luca va avanti ormai da mesi.

“Siamo stati i primi ad affrontare le linee programmatiche per una radicale svolta per Messina anticipando già in occasione delle elezioni regionali del 5 novembre scorso gran parte del nostro programma di governo”. De Luca annuncia con queste parole il comizio che si svolgerà domani martedì 15 maggio, alle 19, a Piazza.

“Abbiamo fatto 23 conferenze stampe tematiche sugli argomenti più importanti e qualificanti del nostro programma – prosegue De Luca -. Anche in questa occasione saremo i primi a scoprire le carte e domani sera a piazza Cairoli metteremo a disposizione della città le nostre ricette per rilanciare Messina sotto il profilo politico, sociale ed economico”.