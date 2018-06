De Luca sui torrenti: serve una pianificazione degli interventi

Continua il tour di De Luca nei quartieri e nei villaggi. In particolare l’attenzione del candidato sindaco è finita sulla vicenda torrenti e sicurezza del territorio.

"Nonostante Messina sia la città che abbia ricevuto più finanziamenti per mitigare il fenomeno del dissesto idrogeologico- scrive in una nota- non si è ancora dotata di progettazioni esecutive con i relativi pareri degli enti preposti con il risultato che ad oggi non si può partire con le gare d’appalto dei lavori. La pianificazione degli interventi è frammentaria e non esistono priorità dettate da un piano ben organizzato sui torrenti".

De Luca ha visitato Bordonaro, quindi le tappe successive sono state il Santo, Villaggio Aldisio fino al comizio conclusivo.

"A Bordonaro ancora da anni non sono partiti i lavori per la messa in sicurezza del torrente, e i cittadini vivono in una condizione pietosa. Visto poi che uno dei problemi principali di questo e altri villaggi è l'assenza di lavoro è fondamentale investire in attività per i giovani. Si dovrebbe incentivare la partecipazione al bando Smart&Start si prevede un regime di aiuti con contributi alle nuove piccole imprese a sostegno dei programmi di investimento effettuati da nuove imprese digitali a contenuto tecnologico di tutto il territorio nazionale. La tipologia di progetti ammissibili ai finanziamenti e i piani di impresa dovranno avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo, essere mirati allo sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni nel campo dell’economia digitale, essere finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca".