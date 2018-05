De Luca: "Vogliono impedirci un comizio, lo faremo lo stesso"

“Di tutto ci saremmo aspettati in questa campagna elettorale ma certamente ci ha stupito il diniego del dottor Antonino Cammaroto notificato solo ieri sera alle 18:55, della nostra comunicazione del 17 maggio riguardante l’incontro organizzato a Piazza Duomo per oggi pomeriggio alle 19 di presentazione dei candidati delle nostre sei liste per il consiglio comunale.” Lo ha dichiarato il candidato a sindaco Cateno De Luca, che aggiunge: “Questo Cammaroto, dopo l’invio del diniego, si è reso irreperibile. Abbiamo chiesto di incontrare il prefetto. Noi comunque terremo il nostro incontro ed invitiamo la città ad essere presente per reagire. Se l’interpretazione di Cammaroto fosse fondata non si comprenderebbe a quale titolo l’attuale Sindaco Renato Accorinti comizia nei vari villaggi e quartieri della città”