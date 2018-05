Disagi nei seggi, l'assessore Grasso: "Legge ereditata, la stiamo modificando"

“I disagi sono tantissimi per presidenti di seggio e scrutatori, ne siamo talmente consapevoli che tra le prime cose che abbiamo fatto è modificare la legge elettorale proprio in questi punti. Purtroppo le modifiche non possono incidere in questa tornata elettorale, ma dalla successiva”.

L’assessore regionale agli Enti locali Bernadette Grasso spiega quanto accaduto e sottolinea d’aver trovato la legge, perché ereditata dal governo Crocetta.

“Mi sono insediata a novembre e ho trovato la normativa voluta dall’ex assessore Leotta nel 2015. In quell’occasione noi di Forza Italia votammo contro ma la legge passò e comprendo quanti disagi dovranno patire e quanta confusione ci sarà. Non puoi chiedere agli scrutatori di insediarsi alle sei del mattino e per di più iniziare lo spoglio alle 23 costringendoli a lavorare 48 ore. E’ semplicemente assurdo”.

La Grasso ha già apportato i correttivi attraverso un ddl che è stato approvato in giunta ed è all’esame della Commissione, quanto prima andrà in Assemblea per il voto.

Tra i correttivi c’è il ritorno del sabato come data per l’insediamento dei seggi, quindi la chiusura alle 23 e l’avvio delle operazioni di spoglio il lunedì mattina successivo, consentendo così a chi lavora di essere più riposato e poter mettere massima concentrazione.

“Non è nostra responsabilità purtroppo. Per questa tornata elettorale si deve applicare la vecchia normativa, comprendo i disagi”.

Rosaria Brancato