Domenica i due vice premier Di Maio e Salvini a Messina... da avversari

Alleati al governo nazionale, avversari per le elezioni amministrative. I due vice premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, saranno domenica a Messina per la campagna elettorale a sostegno dei propri candidati.

Insieme a Di Maio, alle 21, a piazza Cairoli, saranno presenti diversi portavoce regionali, nazionali ed europei del Movimento: Alessio Villarosa, Antonio De Luca Lorenzo Fioramonti, Giulia Grillo, Paola Taverna, Nunzia Catalfo, Ida Carmina, Ignazio Corrao, Giancarlo Cancelleri, Francesco D'Uva, Grazia D'Angelo, Valentina Zafarana, Angela Raffa, Antonella Papiro e Barbara Floridia.

«Sarà una grande festa di popolo. Un'occasione per ribadire che Messina non è sola. Insieme a noi c'è la principale forza politica del Paese, una realtà coesa che si farà carico di tutte le istanze del territorio, sia a livello regionale che nazionale. La città ha finalmente la possibilità di instaurare un'interlocuzione diretta con i nostri deputati: un'opportunità a cui non possiamo rinunciare», commenta il candidato sindaco del Movimento, Gaetano Sciacca.

Sempre a piazza Cairoli, ma alle 16.30, Salvini incontrerà gli elettori ed i simpatizzanti della Lega per garantire il suo sostegno ai candidati impegnati nelle amministrative. "Il leader della Lega - dice il rappresentante messinese Carmelo Lo Monte - dimostra nuovamente, nonostante gli impegni istituzionali che lo vedranno coinvolto nell’arduo compito della gestione di un Dicastero complesso, che la presenza sul territorio ed il contato con gli elettori, con i simpatizzanti, con i cittadini, sono elementi fondanti della politica leghista. Diventa pertanto fondamentale la presenza numerosa del popolo leghista, perché, sia chiaro, che Noi (siamo) con Salvini e Salvini è con noi".