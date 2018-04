Effetto sorpresa.I candidati Bramanti e De Luca in conferenza stampa congiunta

La notizia del giorno è l'arrivo di un comunicato stampa congiunto dei candidati sindaco Dino Bramanti e Cateno De Luca che annuciano una conferenza stampa "di coppia" sabato mattina alle 9.30 nella Sala consiliare di Palazzo dei Leoni. Ed è subito tam tam. La domanda che tutti si pongono è se all'orizzonte via sia un accordo tra il candidato del centro destra ed il deputato regionale che è sceso in campo sin dallo scorso anno. E se c'è accordo quando dovrebbe scattare? C'è un ritiro di candidatura in vista? Nulla trapela dagli ambienti vicini ai due schieramenti e proprio l'effetto sorpresa è quello sul quale stanno contando Bramanti e De Luca. In realtà tra i due ci sono state scintille perchè all'invito rivolto da Bramanti a De Luca per un percorso comune quest' ultimo rispose con un "no grazie" arricchito con qualche frecciatina. Non è detto che il clima tra i due non possa cambiare e che ci possa essere invece un cambio di rotta verso un cielo sereno.

A scatenare il "gossip" politico è stato un comunicato scarno che però potrebbe preludere a diversi scenari nessuno dei quali escluso. Un rasserenamento dei rapporti tra i due contendenti potrebbe aprire la porta ad ulteriori novità. A guardare con attenzione non sono soltanto i giornalisti quanto piuttosto tutti i candidati ed i partiti. Perchè da sabato "le carte" potrebbero essere sparigliate

R. Br.