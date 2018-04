Barrile candidata sindaco ma non troppo: con Bramanti se vicesindaco da ora

La presidente del consiglio comunale Emilia Barrile ha presentato la sua lista che si chiama Leali ma non chiarisce la sua reale posizione. E' pronta a correre da sola a meno che non abbia la poltrona ufficiale di vicesindaco sin da adesso.

Nelle scorse settimane ci sono state diverse trattative nel centro destra per farla restare in squadra. Emilia Barrile chiedeva infatti un riconoscimento “visibile” sin da adesso al fianco di Dino Bramanti, come la vicesindacatura o l’assessorato al risanamento. Ipotesi questa che non ha avuto il via libera.

Ad accogliere la presidente del consiglio comunale un Salone delle Bandiere gremito al punto che c'è chi è rimasto fuori. Ad introdurre il suo discorso è stato invece il consigliere Carlo Abbate.

"Cercheranno di sconfiggermi e di combattermi ma non mi arrendo- ha dichiarato Emilia Barrile- Messina non è soltanto il viale San Martino e viale della Libertà. Ci sono 48 villaggi. Dobbiamo interessarci dei quartieri 365 giorni l'anno e non soltanto nei 3 mesi di campagna elettorale. Sono pronta a candidarmi sindaco, ma anche a fare il vicesindaco di Bramanti se ascoltano le istanze del territorio e mi fanno agire in prima persona. Voglio essere garante delle persone semplici e dei quartieri, solo in questo caso sarò pronta a rinunciare alla mia candidatura"