Fd'I: Elvira Amata unica delegata alle trattative per il candidato sindaco

“Quello del 10 giugno prossimo, è uno step al quale la politica ha il dovere di arrivare preparata, proponendo progetti validi e una candidatura che sappia incarnare i valori del centrodestra, scongiurando così il rischio di ripetere un’esperienza amministrativa come quella che sta per concludersi, per il bene di Messina e dei messinesi”, così Manlio Messina, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia chiarendo poi una serie di aspetti che avevano “turbato” di recente gli animi all’interno del partito e dando alla deputata Elvira Amata l’incarico per trattative e dialoghi con la coalizione per l’individuazione del candidato sindaco.

“Convergere su un nome che rappresenti al meglio la proposta che stiamo costruendo è cosa essenziale. Ciò richiede una seria e puntuale valutazione circa i profili che si vogliono proporre agli elettori; impone di analizzare bene la situazione e dialogare nella maniera più chiara e completa con le anime della coalizione certo, ma anche e, consentitemi di dire prima di tutto, con il territorio e i suoi rappresentanti. Fratelli d’Italia lo sta già facendo: l’Onorevole Elvira Amata sta infatti portando avanti un confronto costante, ormai da settimane, in nome e per conto del partito che rappresenta proprio allo scopo di trovare un’intesa programmatica per giungere alla definizione di un comune candidato che sappia affrontare e risolvere i problemi della città dello Stretto. Sarà pertanto l’Onorevole Amata, in sinergia con gli Onorevoli Catalfamo e Bucalo, a rappresentare la voce di Fratelli d’Italia nella qualità di unica delegata per l’assunzione di responsabilità relativa alle comunali di giugno a Messina, così come deciso in occasione di un incontro tenutosi giovedì scorso a Roma allapresenza dei vertici di partito, la presidente Meloni in testa. L’obiettivo è salvare Messina dal rischio di un altro quinquennio di inadeguatezza. Si tratta un’urgenza evidente e FdI spingerà al massimo affinché le scelte di proposta ricadano su chi verrà ritenuto il candidato più credibile e il cui cursus honorum abbia già dimostrato di che stoffa è fatto/a”, conclude”.

Il comunicato del coordinatore regionale di Fd’I pone quindi fine ad una serie di fibrillazioni che avevano contraddistinto le fasi precedenti alle Politiche. Con il placet della Meloni è quindi Elvira Amata l’unica delegata per le decisioni che riguardano le amministrative di Messina, azione che, per quanto riguarda le amministrative che interesseranno altri comuni della provincia, vedrà al suo fianco il deputato regionale Catalfamo e la neo eletta alla Camera Ella Bucalo.

R.Br.