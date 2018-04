Forum Giovani, oltre 200 i ragazzi hanno accolto l’appello di Bramanti

Grande successo per le adesioni a FORUM GIOVANI, l'innovativo progetto lanciato dal candidato sindaco DINO BRAMANTI per "dare voce" alle idee dei giovani messinesi attraverso la partecipazione a tavoli tecnici dove potranno formulare proposte programmatiche per la città che si tramuteranno, dopo le elezioni, in progetti concreti per individuare finanziamenti e risorse.

In due giorni sono stati oltre 200 i giovani che si sono presentati al gazebo posizionato a Piazza Cairoli per dare la loro disponibilità a partecipare ai tavoli tecnici ed hanno anche avuto l'opportunità di parlare direttamente con Bramanti per confrontarsi personalmente.

Bramanti dichiara: "Sono molto contento che i giovani di Messina abbiano accolto favorevolmente la proposta di partecipare al Forum. Questo è il primo passo per iniziare un percorso di confronto, dando la possibilità ai ragazzi di formulare idee valide e innovative per la nostra città".

Sono 4 le aree tematiche generali che animeranno il Forum Giovani:

- Ufficio attrazione fondi

- Ufficio progettazione

- Gestione generale

- Esecuzione

I giovani, che formeranno i gruppi di lavoro corrispondenti alle 4 aree tematiche, formuleranno le loro proposte durante appositi tavoli tecnici.

Dopo una serie di incontri con il candidato sindaco, le loro idee saranno inserite nel programma elettorale di Bramanti.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date per lo svolgimento di Forum Giovani e, tutti coloro che non sono riusciti a sottoscrivere la propria adesione, potranno partecipare all'iniziativa mandando un messaggio alla posta privata della pagina Bramanti Sindaco su Facebook, oppure scrivendo una mail a ufficiostampa@bramantisindaco.it.