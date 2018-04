Forza Italia fa quadrato su Bramanti: Uniti su un profilo di assoluta garanzia

Forza Italia sosterrà la candidatura a sindaco di Messina di Dino Bramanti. Il primo partito in Sicilia della coalizione di centrodestra ha trovato piena convergenza attorno alla figura dell’ormai ex direttore scientifico dell’IRCCS. Stamani, a Messina, si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato vari esponenti “azzurri”, tra i quali l’assessore regionale alle Autonomie Locali, Bernadette Grasso, i deputati regionali Luigi Genovese e Tommaso Calderone, la senatrice Urania Papatheu e i deputati nazionali Nino Germanà e Matilde Siracusano.

Nel corso della riunione, è stato manifestato unanime apprezzamento per il profilo del prof. Bramanti, le cui capacità manageriali, secondo quanto emerso dagli interventi dei vari esponenti forzisti, potrebbero rivelarsi fondamentali per la costruzione di un percorso politico-amministrativo finalizzato al rilancio della città di Messina. “Nessuno può rappresentarci meglio del prof. Bramanti - taglia corto il deputato Nino Germanà -, il suo è un profilo di assoluta garanzia attorno al quale sta montando, in queste settimane, un consenso molto ampio”.

Sul tavolo, inoltre, il tema della composizione delle liste, capitolo fondamentale di cui sono stati esplicitati parametri di riferimento e linee guida condivise. Nello specifico, i presenti hanno evidenziato l’idea di ritagliare, all’interno delle liste riservate ai candidati al Consiglio comunale e ai Consigli circoscrizionali, spazi molto ampi destinati a profili giovani. Un orientamento che mira a rispondere concretamente all’esigenza di rinnovamento della classe dirigente cittadina e alla necessità di avvicinare le nuove generazioni alla politica.

“La scelta di Forza Italia e delle nostre liste civiche di puntare su molti giovani - sottolinea il deputato regionale Luigi Genovese - rispecchia la visione politica di cui mi sono fatto interprete nei mesi della campagna elettorale delle scorse regionali e, in seguito, all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana. A tal proposito, nelle prossime settimane depositerò il ddl istitutivo del Consiglio comunale dei Giovani, che potrebbe rivelarsi un ulteriore strumento di rilancio del rapporto tra le nuove generazioni e la politica: un connubio, questo, verso il quale il candidato sindaco Dino Bramanti ha manifestato grande sensibilità”.

Esprime grande soddisfazione anche l’onorevole Tommaso Calderone: “Incontro assolutamente proficuo, nel corso del quale il gruppo ha espresso una convergenza di intenti sul professore Dino Bramanti: Forza Italia, senza eccezioni, crede fermamente nelle opportunità offerte per Messina dalla sua candidatura”.

A concludere l’assessore regionale Bernadette Grasso: “Ci siamo riuniti per predisporre un progetto per Messina, sulla scorta di un’unità di visioni che, sono certa, produrrà solo effetti positivi. Forza Italia, attraverso i suoi rappresentanti politici della provincia di Messina, intraprenderà questo percorso di sintesi attorno alla figura di uno stimato manager. L’incontro di oggi ha rappresentato inoltre un’occasione per instaurare nuove forme di dialogo attraverso le quali lavorare con coesione in ambito regionale, cercando di sostenere con vigore idee finalizzate al progresso della città di Messina, facendo leva sul supporto del governo Musumeci”.