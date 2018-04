Fratelli d'Italia con Bramanti: Faremo lista con nomi specchiati della società

Dopo Diventerà Bellissima, il movimento di Musmeci, anche Fratelli d’Italia sposa la candidatura di Dino Bramanti alla poltrona di sindaco. E annuncia la presentazione di una lista variegata e con il simbolo del partito.

“Una condivisione totale ed entusiasta di punti che per noi rappresentano le vere urgenze da fronteggiare e che Bramanti sposa appieno”, affermano in una nota congiunta la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Elvira Amata, il capogruppo di FdI all’Ars, Antonio Catalfamo, la neo parlamentare Ella Bucalo e il coordinatore regionale del partito, Manlio Messina, che hanno espresso grande fiducia nel percorso che condurrà alle amministrative del 10 giugno.

“Stiamo lavorando ad una lista i cui nomi sono specchiati e noti alla società civile per le qualità e il vissuto dei degli elementi che la comporranno. La lista di Fratelli d’Italia si presenterà all’elettorato in modo chiaro, con la propria identità e le proposte che da sempre connotano le battaglie del nostro partito. Uomini e donne che credono nel nostro progetto politico e conoscono l’associazionismo, l’impegno sul territorio e le urgenze della nostra città saranno, in prima linea per lavorare per Messina”.

Nei giorni scorsi sono stati numerosi gli incontri tra i rappresentanti del partito ed il candidato sindaco “Riteniamo che Bramanti incarni i requisiti di spessore umano e professionale e di credibilità necessari più che mai dopo cinque anni di personalismi e battaglie ideologiche. La nostra scelta ricade dunque su una persona il cui spessore e la cui serietà sono riconosciute ed evidenti”.

La deputata regionale Elvira Amata, delegata dal partito ai tavoli di coalizione ha evidenziato le tematiche che dovranno essere prioritarie: dal recupero del waterfront alla gestione dalla crisi abitativa, dall’emergenza migranti alla progettazione europea. “Per Fratelli d’Italia la strada da percorrere è quella della condivisione di intenti tra pubblico e privato-proseguono Amata, Catalfamo e Bucalo- la scelta di coinvolgere gli ordini professionali e le intelligenze qualificate che operano in città per creare una sinergia che metta al primo posto l’azione civica di chi, oltre ad avere a cuore Messina, possiede anche una competenza indiscutibile sui temi di propria pertinenza. Sviluppati i progetti sarà essenziale provvedere a project financing che consentano davvero la loro realizzazione”.