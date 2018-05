Furci. Francilia anticipa Rigano: ecco la lista e un assessore designato

FURCI SICULO. Sarà presentata domani (venerdì) la lista “Per Furci, Matteo Francilia sindaco”. Alle 18,30 avrà luogo una conferenza stampa nella sede elettorale di via IV Novembre alla quale saranno presenti il candidato primo cittadino Francilia e tutti i candidati al Consiglio comunale. L’ex consigliere provinciale sta giocando d’anticipo rispetto al concorrente, l’avvocato Francesco Rigano, la cui squadra è ancora in fase di completamento. Per quanto riguarda Francilia, parecchi dei dodici nomi che comporranno la lista sono di dominio pubblico, anche se manca il crisma dell’ufficialità che arriverà domani in conferenza stampa. Dovrebbero essere della squadra Manuela Cordaro, Violetta Ferraro, Giovanni Catania, Daniela Mercurio, Rosanna Garufi, Francesco Moschella, Carmelo Maccarrone, Natascia Pesce, Carmelo Muscolino, Giuseppe Nicita e Giuseppe Lo Po’. Nel corso della conferenza stampa dovrebbe essere presentato anche uno degli assessori designati. La lista dovrà essere depositata presso la segreteria comunale a partire dall’11 maggio e non oltre le ore 12 del 16 maggio. Si voterà il 10 giugno dalle 7 alle 23 e subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. Nei giorni scorsi, Francilia ha incontrato le associazioni ed i commercianti. La prossima sarà con gli operatori turistici.