Furci. Francilia presenta la candidatura a sindaco, Rigano inaugura la sede

FURCI. Cominciano a delinearsi gli schieramenti in vista della amministrative del 10 giugno. Alla candidatura giù ufficializzata dall’avvocato Francesco Rigano, si aggiungerà domani (giovedì) quella di Matteo Francilia, imprenditore, il quale terrà alle 10 una conferenza stampa nella sede allestita lungo la centrale via IV Novembre, zona nord. Entrambi stanno lavorando alla formazione delle squadre.

Amici alle elezioni del 2013 (che hanno visto soccombere Francilia contro il sindaco uscente Sebastiano Foti per una manciata di voti), avversari nella prossima tornata elettorale. Francesco e Matteo sono al lavoro per completare le liste di supporto alle rispettive candidature. Rigano guiderà una formazione civica, con il pieno appoggio di Sicilia Vera, il movimento che fa capo all’onorevole Cateno De Luca e al sindaco di S. Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, al quale ha peraltro aderito. Si sta puntando su schieramenti rinnovati, da entrambe le parti. Non sarà della partita Sebastiano Foti, medico di famiglia, nonostante la possibilità di un secondo mandato. Foti sta portando a conclusione una legislatura travagliata, sia sotto il profilo personale quanto sotto quello politico-amministrativo. L’aria che si respira in municipio è pesante, soprattutto in seguito all’inchiesta che vede imputati 50 dipendenti comunali (su 80) per presunti casi di assenteismo.

Una delle priorità del nuovo sindaco sarà certamente quella di mettere mano alla pianta organica. Il personale va inquadrato in un’ottica totalmente nuova, in virtù delle reali esigenze e delle unità a disposizione: oltre 80 dipendenti, in un Comune che conta poco più di 3mila e 500 anime, sono spropositati. Il paese dovrebbe “brillare” ed invece le carenze sono sotto gli occhi di tutti ed i servizi lasciano a desiderare.

Per la cronaca, nessuno dei due candidati a sindaco alle prossime amministrative è un neofita della politica. Rigano è stato vicesindaco nella precedente legislatura con Bruno Parisi sindaco e consigliere di minoranza in quella attuale, capogruppo dello schieramento che cinque anni addietro faceva capo a Francilia. In passato Rigano ha aderito all’Udc. Adesso è con Sicilia Vera. Matteo Francilia è stato consigliere provinciale per una legislatura, dal 2008, con l’Udc. Dal 2011 segretario provinciale del partito e successivamente ha anche avuto incarichi nella segreteria regionale. E’ cresciuto, politicamente, con l’ex ministro Gianpiero D’Alia e l’ex presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone, entrambi al momento fuori dalla politica. Con la conferenza stampa di Francilia la campagna elettorale entra nel vivo. Domenica alle 11 è prevista l’inaugurazione della sede dell’altro candidato, Francesco Rigano, in via IV Novembre, angolo via Oriente.