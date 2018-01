Furci Siculo. "Sicilia Vera" scende in campo: lista propria e primarie

FURCI SICULO. Sicilia Vera scenderà in campo con una propria lista alle elezioni amministrative della prossima primavera. La decisione è stata presa nel corso di una riunione con “amici e simpatizzanti” che ha avuto luogo nella sede di Messina alla presenza dell’onorevole Cateno De Luca, leader del movimento politico. In quella stessa sede è stato deciso che per quanto concerne il candidato a sindaco, la scelta avverrà attraverso le primarie. Quanto stabilito per Furci Siculo riguarda un progetto più ampio che abbraccia anche altri Comuni chiamati alle urne nei prossimi mesi. A Furci Siculo si punta ad un “rinnovamento complessivo” di “rottura” con l’Amministrazione comunale che ha governato negli ultimi cinque anni. Una legislatura che Sicilia Vera considera “fallimentare”, i cui risultati “sono sotto gli occhi di tutti”. In virtù di ciò il movimento politico che fa capo all’onorevole De Luca punta su una squadra “nuova ed affidabile, che possa invertire la rotta”. Il modello da seguire è quello già adottato a S. Teresa di Riva, quello della “politica del fare, dei servizi efficienti, delle risposte concrete ai cittadini”. Al momento non trapelano altri particolari. Presto comunque Sicilia Vera si presenterà ufficialmente ai furcesi “con un progetto ben definito” fanno sapere i responsabili”.