Gaetano Sciacca continua il suo tour nei quartieri della città

Prosegue senza sosta il tour fra i cittadini di Gaetano Sciacca, che nel weekend ha fatto tappa prima a Ganzirri, dove si è imbarcato a bordo di una Feluca in compagnia dei portaVoce messinesi, e quindi a Salice, dove ha tenuto un piccolo comizio in piazza.

“Per noi - ha spiegato il candidato pentastellato - il centro della città sono i villaggi, con i loro problemi e le loro criticità. Fino ad ora le periferie cittadine sono state trascurate volutamente allo scopo deliberato di creare bisogno: un meccanismo che alimenta il potere. Il M5S è un movimento composto da giovani pieni di entusiasmo che sono innamorati di questa città e hanno deciso di mettersi in gioco per restituirle il futuro che merita”, prosegue Sciacca, che annuncia un prossimo grande evento a Giampilieri, un luogo simbolo che rappresenta la rinascita di un territorio e un esempio virtuoso per la città.

Prevista per stamattina, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione del programma elettorale del M5S, in presenza dei candidati al consiglio comunale.