Incontro Bramanti-De Luca, cresce l''attesa'. Saitta: Siamo su Scherzi a parte

Ad oltre 48 ore dal comunicato relativo alla conferenza stampa congiunta dei candidati sindaco Dino Bramanti e Cateno De Luca, la curiosità che ruota intorno all’evento che si svolgerà sabato mattina a Palazzo dei Leoni è tutt’altro che scemata.

L’incontro a due, inimmaginabile sino a qualche giorno fa - alla luce soprattutto delle dichiarazioni di fuoco del deputato regionale di Sicilia Vera (vedi qui) - sta suscitando grande interesse , soprattutto negli ambienti politici. Tutti vogliono sapere cosa diranno i due aspiranti sindaci, ancora oggi formalmente avversari alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno.

Alle indiscrezioni che vorrebbero i due candidati vicini ad un accordo, che passerebbe da un patto di non belligeranza in vista del primo turno per poi diventare una vera e propria alleanza al ballottaggio, Bramanti risponde con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. «Ho notato che la notizia della conferenza stampa congiunta che farò sabato mattina insieme all'altro candidato sindaco Cateno De Luca ha scatenato curiosità ed indiscrezioni. C'è anche chi sta immaginando scenari di vario genere utilizzando nelle sue analisi vecchi schemi d'interpretazione. Ma il Modello Messina che sogno è fatto anche di un nuovo modo di fare politica, lasciando al passato alcuni aspetti, i più deteriori. Noi abbiamo il coraggio di introdurre un cambiamento anche nello stile, nel metodo. All'inizio può essere difficile da capire e da accettare per tanti, ma è stato così per qualsiasi innovazione. In ogni campo».

Anche Cateno De Luca usa la sua pagina Fb per ricordare la conferenza stampa di sabato e creare ancora più attesa: «CHE SUCCEDERÀ SABATO ? Lo scopriremo solo vivendo !Sempre più vicini alla meta».

Intanto, a sorpresa , sull’incontro Bramanti- De Luca intreviene con un comunicato stringato ma pungente il candidato sindaco del centrosinistra, Antonio Saitta, che commenta:"La conferenza stampa suspense di sabato, il 'summit' Bramanti De Luca, è una puntata di Scherzi a parte. E sabato scopriremo dove sono le telecamere..." .

Immediata la replica di De Luca: "Saitta parla di Scherzi a parte ...ma penso non abbia molto da ridere perche' penso non riuscira' ad arrivare al ballottaggio. Registro un certo nervosismo da parte del candidato a sindaco Antonio Saitta e credo che sia dovuto al mio confronto con il candidato sindaco Dino Bramanti di sabato".

L’ex sindaco di Santa Teresa aggiunge:" Desidero rassicurare Saitta su un dato ormai incontestabile: al di là di ciò che si verificherà sabato sia lui che Sciacca sono totalmente fuori dai giochi".

E a proposito di sabato, esattamente un’ora dopo la conferenza stampa del duo Bramanti- De Luca, nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina, ci sarà la presentazione ufficiale della candidatura di Saitta. Al suo fianco ci sarà ancora una volta- come accaduto in occasione dell'inaugurazione del comitato elettorae- il vicesindaco designato, Maria Flavia Timbro.

DLT