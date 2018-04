Inizia anche la corsa di Cacciola, che punta sul “Percorso comune”

“Il servizio politico al di fuori dei partiti e delle “famiglie politiche”, al di fuori degli affari e delle carriere personali, svolto da donne e uomini che vogliono mettere a disposizione le proprie competenze per la propria città, è il PERCORSO COMUNE che è stato tracciato fin dal giugno del 2013 e che dobbiamo continuare insieme. Scegli la strada giusta………vota PERCORSO COMUNE”. Il vicesindaco Gaetano Cacciola , che molti sostenitori dell’attuale amministrazione avrebbero voluto fosse il candidato sindaco al posto di Accorinti, inizia la sua personale campagna elettorale per la candidatura al Consiglio comunale.

Nonostante gli inviti ricevuti a candidarsi a primo cittadino, Cacciola ha deciso di restare al fianco dell’insegnante di educazione fisica, di nuovo in campo per tenersi la fascia tricolore, ma con un proprio simbolo ed una propria lista, che si chiamerà “Percorso comune” ed è già stata pubblicizzata sulla sua pagina Facebook. Ne faranno parte soprattutto professionisti ed esponenti della società civile, ma anche il consigliere della VI circoscrizione Giuseppe Sanò, che ha abbandonato Beppe Picciolo e Sicilia Futura.

I colleghi di giunta di Cacciola - anche loro in pista per conquistare un seggio in Consiglio comunale e sottoporsi al giudizio degli elettori dopo cinque anni da amministratori - si divideranno tra la lista del sindaco, che però forse potrebbe saltare, e la lista di “Cambiamo Messina dal Basso”.

Se la lista del sindaco si farà- secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero difficoltà a presentare una lista e forte e competitiva capace di raggiungere la soglia del 5% - ci saranno dentro Renato Accorinti e gli assessori Sergio De Cola, Guido Signorino, Nina Santisi e qualcuno che faccia riferimento all’assessore al bilancio Enzo Cuzzola.

A sostegno della candidatura bis del sindaco ci sarà sicuramente la lista di “Cambiamo Messina dal Basso”, dove figureranno gli assessori Federico Alagna, Daniele Ialacqua, Sebastiano Pino e tra gli altri anche i consiglieri uscenti Ivana Risitano e Cecilia Caccamo. Nel caso in cui la lista del sindaco saltasse anche gli altri assessori finirebbero nella lista di CMdB, ea quel punto il sindaco Accorinti correrebbe con sole due liste a supporto e non più tre.

A palazzo Zanca stanno comunque lavorando affinché l’attuale giunta possa ripresentarsi davanti agli elettori con la terza lista. Con il ripristino dell’effetto trascinamento, più liste ci sono a supporto di un candidato sindaco più forte può essere la spinta.

Danila La Torre