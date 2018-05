Lazzari: “Ridisegnare la città con il supporto dei professionisti messinesi”

"Messina ha assoluto bisogno di essere ridisegnata, in molte parti, in chiave funzionale e moderna. Tante zone, dal centro ai quartieri, alle periferie devono rinascere con progetti studiati in funzione del cittadino prima di tutto: sviluppo, economia e vivibilità devono essere tre principi da tenere ben presenti". Lo dice Giovanni Lazzari, assessore designato nella giunta di centrosinistra con Antonio Saitta sindaco.

"Per fare ciò - spiega - avremo bisogno della professionalità delle strutture interne comunali e di tutti i liberi professionisti messinesi, giovani e meno giovani, che sono stati, finora, sviliti e dimenticati rispetto al ruolo che possono e devono ricoprire".

"Dobbiamo avviare una vera riqualificazione e rigenerazione - prosegue - anche attraverso la formula di concorsi di idee con i quali, i nostri professionisti, dimostreranno le loro straordinarie qualità e avranno la possibilità di confrontarsi in modo costruttivo anche con altri colleghi di fuori, di livello nazionale e internazionale", conclude Lazzari.