La Lega azzera tutto in Sicilia e avvia la nuova fase costituente: ecco come

Carmelo Lo Monte evidenzia che la Lega si sta organizzando in Sicilia come partito. Il segretario nazionale, Matteo Salvini, nonostante la tensione del momento dovuta alle note vicende romane relative alla formazione del nuovo Governo, ha deciso di rafforzare la struttura del partito in Sicilia, nominando nella persona del Senatore, Stefano Candiani, il commissario incaricato dell’organizzazione del partito. Nei prossimi giorni il commissario sarà in Sicilia per conoscere le realtà organizzate indicando le linee generali da trasferire sui territori. Con tale nomina, Matteo Salvini, ha inteso azzerare tutti gli incarichi dirigenziali pregressi, consentendo a tutti coloro che condividono il programma nazionale della Lega di evidenziare i profili locali compatibili con tale programma al fine di consentire la nascita e la crescita della Lega in Sicilia. Seguirà nel breve una fase costituente accompagnata dal neocommissario aperta a quanti vogliono contribuire alla crescita del partito in Sicilia. Allo stato per tanto si invitano tutti coloro che hanno simpatia per le posizioni di Matteo Salvini, a condividere il percorso indicato dallo stesso con la nomina del commissario, astenendosi dall’accostare il simbolo della Lega ad individualismi, invettive, volgarità, vessazioni o improvvisazioni. Nelle more delle analisi che il commissario andrà ad operare i militanti ed in simpatizzanti ella Lega, sono invitati ad evitare atti e fatti che possano nuocere alla crescita del partito.

Carmelo Lo Monte