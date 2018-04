Lettera aperta a sostegno di Maria Fernanda Gervasi presidente IV quartiere

Molti di noi conoscono Maria Fernanda da una vita, ci sono cresciuti insieme e l’hanno accompagnata durante gli anni della formazione, altri l’hanno incontrata nell’attività professionale e nel percorso politico. Tutti ne abbiamo potuto apprezzare l’impegno, la passione, la dedizione, la competenza e la tenacia. In questa campagna elettorale per le elezioni amministrative, purtroppo, il dibattito si sta avviluppando su questioni di scarso interesse per i Messinesi senza che emergano visioni chiare e proposte concrete. Anzi l’attenzione si finisce con il concentrare su piccole questioni di bottega, su ripicche personali, su “strategie” politiche assolutamente autoreferenziali.

La questione delle candidature a Presidente di Circoscrizione è in tal senso emblematica. Si parla di spartizioni di “posti” tra partiti e correnti, senza guardare innanzitutto alla credibilità dei candidati, alla loro storia personale, alla capacità di farsi reali interpreti di una visione, di problemi, istanze e aspirazioni delle diverse porzioni di città. E la vicenda della IV Circoscrizione, il Centro Storico, è davvero paradossale. Di fronte alla disponibilità di una giovane donna, preparata, consigliere circoscrizionale uscente, impegnata politicamente in un percorso in questi anni assolutamente lineare, presente e attiva sulle questioni di attualità, che ha dimostrato di sapere andare oltre il compitino (la buca stradale o la lampada da sostituire) e capace di aggregare attorno a sé una squadra di giovani motivati ed entusiasti, ci sembra assurdo che le si contrappongano resistenze difficilmente comprensibili, rivendicazioni fini a sé stesse, candidature di illustri sconosciuti, di transfughi dell’ultima ora o di personaggi anacronistici.

Per questo sosteniamo la candidatura di Maria Fernanda Gervasi a Presidente della IV Circoscrizione, e chiediamo ai rappresentanti della coalizione di centrodestra di dimostrare il coraggio di una scelta fresca e di ampio respiro.

Siamo certi che Maria Fernanda meglio di ogni altro possa, da candidata Presidente, essere interprete di una politica che si riconcilia con i cittadini, che dialoga con tutti, con le associazioni, gli Enti, i comitati, gli ordini professionali, che si confronta con i partiti e con la società civile.

Per questo sosteniamo il programma di Maria Fernanda Gervasi che pone al centro quattro questioni cruciali per il Centro Storico di Messina: