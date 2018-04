Il I Maggio di Pippo Trischitta: "Vivi l'arte, vivi i colli, vivi la natura"

“Vivi l’arte, vivi i Colli, vivi la Natura”. E’ l’iniziativa con cui il candidato sindaco Pippo Trischitta lancia l’invito ai messinesi a vivere un Primo Maggio all’insegna della scoperta del territorio, degli artisti messinesi e di un immenso patrimonio storico-culturale come il Museo Etnoantropologico di Castanea. L’appuntamento è per domani a partire dalle 12 per una giornata che sarà scandita da iniziative e momenti di poesie, danza, arte in tutte le sue forme, una visita guidata al museo, tutto nella cornice dei colli messinesi. Un’iniziativa nata dall’estro della “lista degli artisti” che ha sposato il progetto elettorale di Pippo Trischitta.

“A Castanea c’è un museo bellissimo che merita di essere conosciuto e valorizzato perché si fonda solo sul sacrificio e sul lavoro del cavaliere Domenico Gerbasi che negli anni ha collezionato un tesoro di 3 mila pezzi che raccontano la storia della città, le tradizioni, gli antichi mestieri di una Messina che non c’è più” ha spiegato Trischitta.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa è stata l’assessore designato Maria Teresa Prestigiacomo, critica d’arte, giornalista, docente, organizzatrice di eventi che hanno toccato anche Parigi, Bruxelles, Londra, Catania, Roma, Taormina. “Quello di Catanea è un tempio sacro del lavoro e per questo è stato scelto il 1 Maggio, festa dei lavoratori, per aprire le porte a chiunque vorrà vivere con noi questa giornata. Vogliamo trasformare Castanea in un “attrattore turistico” su cui mettere in atto una strategia di marketing che risvegli l’attenzione su un’idea di turismo nuova che si fonde con l’arte e la cultura”.

Cantanti, pittori, attori, fotografi d’arte, un regista, in tanti hanno sposato il progetto e che domani saranno a Castanea: Maria Proscia, Shlyakhtina Oleksandra, Giovanni Sciliberto, Annamaria Celi, Carmen Crisafulli, Nico Zancle, Roberto Villari, Simone Ferro, Mimmo Ambriano, Renato Di Pane, Silvio Fucile, Lucia Rizzo.

Al loro fianco anche il movimento Pro Messina Honesta di Domenico Venuti, un movimento di intellettuali che crede in questa visione di cultura e sviluppo che questa progetto mira a proporre.

Intanto l’appuntamento è per domani, a partire dalle 12, nella piazza di Castanea.

Francesca Stornante