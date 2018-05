Mancano autisti all'Atm, Trischitta: "Subito il bando e poi 200 assunzioni"

“Si proceda subito al bando per gli autisti Atm, ma che sia l’ultima volta: bisogna provvedere all’assunzione a tempo indeterminato di 200 autisti mediante concorso, per non rischiare ulteriormente la continuità del prezioso servizio del trasporto pubblico e portalo a standard europei. Le risorse, come ho spiegato, ci sono ed una parte del costo è già sostenuta dall’Azienda per il contratto di affitto con le agenzie interinali”.

Il candidato sindaco Giuseppe Trischitta, sostenuto dalle liste civiche Messina Splendida e Noi per Messina, torna su un argomento “caldo” quale quello della situazione dei dipendenti dell’Azienda Trasporti, già toccato giorni fa nel corso della conferenza stampa indetta proprio per il illustrare la proposta del Programma circa le assunzioni che il Comune deve e può procedere ad effettuare: oltre al reintegro della Pianta Organica di Palazzo Palazzo Zanca, Trischitta, infatti, ritiene opportuno portare a regime anche quella dell’importante municipalizzata.

Il candidato sindaco accoglie e condivide, dunque, l’allarme lanciato dalla Uil sul rischio del blocco degli autobus, soprattutto in concomitanza con l’inizio delle ferie estive a metà giugno, a causa dei ritardi burocratici nel bando di reclutamento di 75 autisti, scaduto lo scorso 20 marzo e fermo in commissione all'Urega, l’Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Ad aggravare la situazione vi è pure la concomitanza della cessazione a giugno del contratto di un anno per i 44 autisti Temporary attualmente in servizio.

“L’Amministrazione Accorinti – dichiara Trischitta – grazie a Foti ha migliorato la gestione dell’Atm ma bisogna adeguarla alla tredicesima città d’Italia. Non si può pensare di rinfoltire il parco mezzi dell’Azienda tralasciando un aspetto importantissimo e determinante: gli autisti. Facile risanare le società, mettendo da parte le professionalità, i diritti nonché le aspettative di uomini e donne che, a fronte di prestazioni specializzate e preziose per la collettività, si vedono assunti a tempo determinato, anche attraverso agenzie interinali esterne, senza alcuna certezza per il futuro. Un metodo che non si può più tollerare, perché produce disagio non solo sulla pelle dei lavoratori, ma anche sugli abitanti di Messina, che per spostarsi da un capo all’altro della città e dai villaggi collinari, confidano sul servizio pubblico”.

“Vista la situazione attuale – conclude Trischitta – bisogna agire subito per sollecitare l’espletamento del bando alla Regione. Ma, ribadisco, è necessario pianificare il futuro, con le assunzioni a tempo indeterminato di tutti gli autisti Atm. Si devono assumere 200 autisti con le risorse che, come ho spiegato, abbiamo a disposizione: ben 125milioni di Euro sino al 2022. Appena arriverò a Palazzo Zanca sarà una delle prime cose cui adempirò: indizione di concorsi per Comune, Polizia Municipale e Atm”.