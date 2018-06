Metroferrovia, Saitta sposa l'idea del biglietto integrato con bus e tram

“Ritengo ottima la richiesta del sindacato Uiltrasporti di realizzare un biglietto integrato tra Metroferrovvia tram – bus, a due euro, che agevoli gli spostamenti del messinesi a un prezzo più accessibile, rispetto le tariffe attuali e crei un efficiente collegamento a pettine tra gli autobus che servono i villaggi e le stazioni. E’ una richiesta fatta in passato da altre sigle sindacali e una battaglia che da anni sostengono i nostri consiglieri delle Circoscrizioni Sud”. A dirlo è Antonio Saitta, candidato sindaco del centrosinistra, che ha deciso di cogliere l’input lanciato dal sindacato che nei giorni scorsi ha confezionato un dossier sulle condizioni strutturali in cui versano le stazioni della Metroferrovia e ha lanciato una proposta per realizzare finalmente quel biglietto integrato che finora è rimasto una chimera.

“Il servizio non è mai decollato completamente, anche perché il prezzo rimane troppo elevato e non c’è appunto l’integrazione. Sarà necessario – aggiunge il candidato sindaco – che il Comune, e quindi la prossima amministrazione, si impegnino su questo fronte sollecitando la Regione siciliana e Trenitalia in modo tale da trovare le coperture finanziare necessarie”.

“Il collegamento con il centro città è una risorsa indispensabile per gli abitanti dei villaggi a Sud di Messina, migliorarlo favorirebbe sempre più l’utilizzo dei mezzi pubblici, con grandi benefici sul traffico veicolare e per l’ambiente”.

Per Saitta, “il biglietto integrato, ovviamente, deve andare di pari passo con la riqualificazione delle stazioni ferroviarie attraversate. E’ inaccettabile – osserva- che le soste della Metroferrovia marciscono nel degrado più assoluto e il traffico caotico della zona sud continui a soffocare Messina e i messinesi: oggi le stazioni si presentano degradate e insicure, considerata l’illuminazione carente o in alcuni tratti assente e la mancanza di manutenzione delle strutture, che devono diventare accoglienti e funzionali”.