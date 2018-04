Montagnareale. Rosario Sidoti scende in campo: "Mi candido per la continuità"

Sempre più delineato il quadro politico che farà da filone conduttore alla prossima tornata elettorale, nel messinese. E' la volta del comune di Montagnareale, dove già si avvicendano le prime candidature.

Concorrerà con la lista "Democratici per il terzo millennio" il 48enne Rosario Sidoti. Imprenditore nel comune tirrenico, Sidoti ha alle spalle una intensa esperienza politica. Dal 2006 al 2008 è stato assessore provinciale alle attività produttive mentre, dal 2008 al 2013 consigliere a Palazzo dei Leoni.

“La mia candidatura –Ha dichiarato– ha l'obiettivo di proseguire l'ottimo lavoro svolto dall'attuale amministrazione, ma anche di perseguire un ulteriore azione di sviluppo e crescita del territorio comunale. In questi anni è stato fatto molto, sono stati mantenuti gli impegni presi, ma c'è ancora tanto da realizzare. Per questo motivo -ha concluso- intendiamo partire dalla squadra che ha amministrato in questi anni affinché, tutti insieme, si possa offrire una garanzia di sviluppo e crescita per Montagnareale”.

Un naturale proseguo dell'attuale macchina amministrativa del comune, dunque. La continuità sarà il cavallo di battaglia di Sidoti nel corso della competizione elettorale di giugno.

Salvatore Di Trapani