Messina, Lo Monte incontra Sciacca: intesa Lega-M5S alle amministrative?

La notizia non è ufficiale ma in giornata il parlamentare della Lega Carmelo Lo Monte (che alcuni indicano anche come possibile sottosegretario del governo giallo verde) si incontrerà con il candidato sindaco del M5S Gaetano Sciacca. Non saranno soli ovviamente ma ci saranno anche i “colonnelli” dei rispettivi partiti.

L’obiettivo è trovare il modo per unire le due strade alle amministrative. E’ risaputo infatti che il M5S non fa alleanza in fase elettorale e corre con una sola lista senza coalizioni ma quanto sta accadendo a Roma potrebbe a cascata già avere conseguenze a Messina.

In realtà Berlusconi ha dichiarato che le alleanze nei territori reggono, ma Messina è una delle città che andrà alle amministrative in questa nuova fase politica e non è detto che possa fare da apripista.

Quello di oggi è un primo approccio, sebbene i tempi siano strettissimi ed entro il 16 a mezzogiorno devono essere presentate liste ed apparentamenti con i candidati sindaci. Messina potrebbe quindi essere un laboratorio.

Lo Monte nelle scorse settimane ha lanciato fendenti sia a destra che a sinistra, senza risparmiare nessuno. L’appello lanciato a De Luca, Barrile e Trischitta per unire le forze è stato respinto. Non è detto quindi che dall’incontro di oggi non possa uscir fuori una nuova alleanza, neanche tanto inedita rispetto appunto al quadro nazionale.

Rosaria Brancato