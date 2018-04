Lo Monte: Visto il silenzio degli alleati il 29 diremo chi è nostro candidato

Il parlamentare della Lega Carmelo Lo Monte rompe il silenzio delle scorse settimane e annuncia che renderà nota la sua posizione il 29 aprile, pur evidenziando il disappunto per un dialogo che non c’è stato con gli alleati sul fronte candidature.

“La tracotanza con la quale- scrive Lo Monte- ancor prima di verificare il polso della città, i partiti alleati danno per certo il risultato elettorale del prossimo giugno, senza avere, nel dialogo e nel confronto degli attori politici del centro destra, trovato una soluzione comune, condivisa e trasparente, è priva di lungimiranza politica. Allo stato dei fatti la Lega si ritiene svincolata da qualsivoglia vincolo con i partiti appartenenti alla coalizione che tanti frutti e tante soddisfazioni ha generato nei più recenti appuntamenti elettorali. Nel silenzio assordante proveniente dagli alleati, la Lega ritiene al momento di poter valutare autonomamente il proprio futuro politico”.

Lo Monte spiega di voler continuare nella strada del dialogo escludendo però il centro sinistra tra i possibili interlocutori “giacchè la coalizione di centro sinistra è anch’essa nascosta in saloni accademici, nei quali simonie e graduatorie restano assi portanti di ragionamenti, per forza di cose, poco trasparenti. La Lega, pertanto, vista la logica che accomuna questi salotti, privi di reale dibattito politico, figli di una logica opportunistica, basata su scambi di favori e di utilità e non di idee, si ritiene libera di potersi, politicamente, autodeterminare. La Lega, consapevole delle necessità rappresentata alle urne dai propri elettori, sente il bisogno di dover dare voce a quanti hanno riposto fiducia nella identità pragmatica e realista del partito. Per questo, stante il mutismo degli alleati si riserva la scelta del candidato a Sindaco, individuandolo tra i propri rappresentanti o tra quelli già proposti. In data 29 Aprile la Lega, dinanzi ai propri simpatizzanti, nella più larga condivisione dei programmi e dei progetti per la città, concluderà la riflessione già avviata per la scelta del proprio

candidato Sindaco”.