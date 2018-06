Musumeci: "Messina è a un bivio, tra la rassegnazione e la speranza" LE FOTO

“Domenica potete scegliere: o la rassegnazione o la speranza. Sarà un confronto tra chi urla e chi, come Dino Bramanti ha fatto un atto d’amore per Messina e rappresenta il cambiamento senza le urla. Ha fatto un atto coraggioso, ha avuto tutto dalla vita ma ha scelto di fare un atto d’amore per stare al capezzale di una città malata e cambiarla. Non ha bisogno di diventare sindaco per uscire dalla mediocrità, è diverso dai cialtroni esibizionisti, dai mercenari degli apparati, dai parassiti e da quanti hanno venduto la città per fare carriera. E’ il sindaco che potrà cambiare Messina. Andate a cercare i voti in ogni casa, con il sorriso e con la speranza”.

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha riscaldato la folla di Piazza Cairoli per il comizio a sostegno del candidato sindaco del centro destra Dino Bramanti spaziando dai temi regionali a quelli locali, e lanciando una frecciata a Di Maio che da quello stesso palco domenica scorsa ha tirato la volata a Sciacca spiegando “se ci sarà un sindaco a 5Stelle avrà il governo nazionale dalla sua parte”, scatenando le reazioni delle altre coalizioni che hanno ricordato al vicepremier che le istituzioni non devono essere di parte.

“Noi siamo fatti di un’altra pasta- ha commentato Musumeci- Le porte della Regione saranno aperte a qualsiasi sindaco di Messina, io ascolterò la città ed il primo cittadino. Le Istituzioni vengono prima di ogni altra cosa, non ci sono sindaci amici e sindaci nemici per la Regione”

Il governatore ha ricordato i drammatici dati della disoccupazione nell’isola che sono troppo simili a quelli del dopo guerra quando la fame aveva messo in ginocchio un intero popolo “ Nessuno può tirarsi fuori, perché in questi 70 anni hanno governato sia a destra che a sinistra e sono tutti colpevoli di fronte a questo fallimento, nessuno può tirarsi indietro. La colpa è di una classe dirigente che invece di rappresentare il nostro territorio ha fatto solo i propri interessi, quelli delle lobby e delle classi romane”.

Dopo la frecciata all’ex presidente Crocetta “che amava farsi fotografare discinto in spiaggia” ed alle condizioni in cui ha lasciato la Regione, Musumeci ha tracciato le mosse del governo che guida “Sono il presidente della semina non del raccolto, questa è la mia ultima esperienza politica e proprio per questo ho detto e dirò molti no. Meglio cento voti che in meno che un sì di troppo. La politica è una nobile arte che esiste da sempre, esiste quella fatta di competenza ed onestà ed esiste quella del clientelismo, quella sporca. Sta agli elettori scegliere. Messina ha bisogno di tornare alla normalità e Bramanti è il vostro sindaco. Pochi secondi nell’urna decidono il vostro futuro, pensateci benissimo prima di mettere la X perché il futuro è nelle vostre mani”.

In piazza i big del centro destra, i parlamentari Nino Germanà, Matilde Siracusano, Urania Papatheu, Carmelo Lo Monte, i regionali Antonio Catalfamo, Luigi Genovese, Pino Galluzzo, Elvira Amata.

Ad aprire il comizio è stato il candidato sindaco Bramanti “Questa è una città dalla quale i giovani non devono più andare via se non per scelta, qui dobbiamo porre le basi per intercettare le risorse e cambiare il futuro dei nostri figli. Deve tornare il decoro, la pulizia, dobbiamo intervenire per la riqualificazione, il recupero dell’identità e per potenziare la sanità”.

La lettera della piccola Marta ha sintetizzato il pensiero dei messinesi: “Da grande voglio vivere a New York ma se Messina cambierà vedremo…”

Rosaria Brancato