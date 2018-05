Navarra e De Domenico: “Sull’Università sterili polemiche elettorali”

"Nell’accogliere l’appello lanciato dal candidato a sindaco del centrosinistra, Antonio Saitta, non intendiamo replicare ad affermazioni utilizzate come esca per tirarci dentro un dibattito che nulla ha a che fare con gli interessi e i problemi della città e con il rispetto nei confronti dei messinesi. Forti del consenso elettorale che abbiamo raccolto in tutto il territorio e del gradimento che stanno riscuotendo le proposte programmatiche di Saitta, restiamo lontani da sterili polemiche e problematiche tutte interne ad altre coalizioni e formazioni politiche”. Ad affermarlo oggi sono i deputati del Pd Pietro Navarra e Franco De Domenico, che evidentemente non hanno gradito alcuni passaggi della nota con cui il candidato del centrodestra Dino Bramanti ieri sera ha difeso strenuamente l’integrità della sua candidatura e soprattutto l’estraneità dell’IRCCS Bonino Pulejo nella sua campagna elettorale. Bramanti ha scritto di Università “…che da ben 3 competizioni elettorali ha trasformato la sede del sapere in sede del potere…” parlando di presenze ingombranti di istituzioni su cui però nessuno si interroga in questa corsa per le amministrative. Ancheil deputato della Lega Carmelo Lo Monte ha parlato di "accademici politicanti", di graduatorie congelate all'Università e di città "ostaggio del volere di gruppi accademici", sferrando un chiaro attacco alla frangia Pd di cui Navarra e De Domenico sono chiara espressione.

Navarra e De Domenico non replicano direttamente a Bramanti, non vogliono cadere nel vortice delle accuse di questa campagna che si sta giocando a suon di polemiche. «Dispiace –scrivono- che l’Università di Messina venga tirata in ballo strumentalmente in questa campagna elettorale, i cui toni stanno purtroppo sempre più scadendo».