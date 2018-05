Da oggi al 16 la presentazione delle liste. I NOMI dei candidati più noti

Da oggi e fino a mercoledì 16 maggio alle 12 sarà possibile presentare le liste per le elezioni amministrative del 10 giugno. Dovranno essere presentate sia le singole liste (per il Consiglio comunale e per le sei Circoscrizioni) nonché gli apparentamenti, ovvero i collegamenti delle liste con il candidato sindaco della coalizione. Contestualmente deve essere presentato il programma ed indicati i primi 3 assessori designati (sui 7 complessivi).

Il M5S ha già diffuso la lista e con ogni probabilità sarà il primo a presentarla stamattina.

In attesa che vengano presentate tutte le altre liste diamo un’occhiata ai volti più noti che faranno parte della carica dei “mille” candidati (saranno all’incirca 900…..).

Con Accorinti sono candidati (su 3 liste) tutti gli assessori uscenti: Signorino, De Cola, Santisi, Cacciola, Pino, Alagna, Cuzzola, Ialacqua e due dei 4 consiglieri uscenti, Cecilia Caccamo e Ivana Risitano. Gli altri due hanno prese strade diverse: Lucy Fenech si candida con Saitta e Maurizio Rella non si ricandida ma è vicino al centro sinistra.

Con Accorinti, nella lista di Cacciola sono scesi in campo il presidente di Millevetrine Sandro Penna e il consigliere di quartiere Giuseppe Sanò.

Nel M5S in lista non ci sono nomi tra gli aspiranti al Consiglio comunale che hanno avuto in questi anni particolare visibilità ma alla presidenza del IV quartiere si candida Renato Coletta, ex rappresentante del Comitato Salviamo l’ospedale Piemonte ( negli anni scorsi area sinistra).

Scendono in campo con il centro sinistra nomi molto noti del mondo della cultura e delle professioni e degli ordini: dallo storico Nino Principato, l’ex assessore provinciale Michele Bisignano, l’ex presidente dell’ordine degli architetti Giovanni Lazzari. Due Giovani Dem, Guglielmo Sidoti e Antonio Ramires hanno detto addio al Pd e preso due strade opposte: il primo con Accorinti ed il secondo a sostegno di Bramanti.

Nelle liste del centro sinistra c’è l’ex candidato sindaco Felice Calabrò, l’avvocato Massimo Rizzo, l’ex assessore Giorgio Muscolino, l’ex presidente di quartiere Alessandro Russo, lo storico rappresentante della sinistra Angelo Libetti e l’ex consigliere provinciale ed ultimo segretario cittadino del Pd Giuseppe Grioli, e prova a tornare in consiglio comunale anche Nello Pergolizzi. Lo “storico” consigliere di quartiere Mario Biancuzzo punta alla presidenza della VI circoscrizione.

Nel centro destra a sostegno di Bramanti ci sono l’ex deputato regionale Marcello Greco, che punta a tornare in Consiglio comunale, così come Sebastiano Tamà. In campo anche l’ex assessore Pippo Isgrò, l'ex presidente dell'Iacp Giuseppe Laface e Paolo Bitto di CapitaleMessina, Rosy D’Anzino, Enzo Calabrò e Giovani Caruso, ex consiglieri provinciali. Lascia la circoscrizione per puntare all’Aula l’esponente di Vento dello Stretto Daniele Travisano.

Nutrita la pattuglia dei giornalisti: il direttore di Messinaoggi Davide Gambale è con il centro destra mentre la direttora di Messinaora Palmira Mancuso è con Accorinti.

Con il sindaco si sono schierati anche il giornalista Tonino Cafeo (candidato alla presidenza del III quartiere) e il fotoreporter Placido Sturiale, i giornalisti professionisti Daniele De Joannon e Gianfranco Pensavalli sono candidati rispettivamente candidato al IV quartiere con il Pd al Consiglio comunale con Cateno De Luca.

Si ricandidano gran parte dei 40 consiglieri uscenti. La presidente del consiglio comunale Emilia Barrile e l’ex capogruppo di Forza Italia Pippo Trischitta si stanno scommettendo per la carica di sindaco.

Puntano a ritornare in Aula anche per il prossimo mandato: Antonella Russo, Daniele Zuccarello, Gaetano Gennaro, Daniela Faranda, Libero Gioveni, Nino Carreri, Nino Interdonato, Carlo Cantali, Pierluigi Parisi, Claudio Cardile, Mariella Perrone, Rita La Paglia, Simona Contestabile, Giovanna Crifò, Benedetto Vaccarino, Raimondo Burrascano, Giuppi Siracusano, Francesco Pagano, Salvatore Serra, Alessandro La Cava e, come già scritto ad inizio articolo, Lucy Fenech, Cecilia Caccamo e Ivana Risitano.

Non è escluso che al momento effettivo della presentazione delle liste non venga fuori qualche “sorpresa” che corrisponde ad un “tradimento” o ad un divorzio o ad un nuovo amore….

Rosaria Brancato